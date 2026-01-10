Мудрая остается в ОП. Назван кандидат на должность министра юстиции

В Офисе президента провели встречу с кандидатом на должность министра юстиции народным депутатом Денисом Масловым. На встрече также присутствовали новый руководитель ОПУ Кирилл Буданов и заместитель руководителя Ирина Мудрая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ирины Мудрой.

Мудрая отметила, что она остается в должности заместителя руководителя ОПУ, и в этой роли продолжит работать над координацией вопросов в сфере юстиции и правосудия в Украине - и на международном треке в сфере формирования и реализации международной политики, в том числе по обеспечению привлечения РФ к ответственности за агрессию против Украины.

"Это направления, где важна последовательность, доверие партнеров и результат, а не смена табличек на дверях", - отметила она.

При этом Мудрая подтвердила, что именно Денис Маслов - кандидат на должность министра юстиции, и если его кандидатуру поддержит Верховная Рада, он возглавит соответствующее министерство. Сам Минюст, предположила она, под новым руководством ожидают реформы.

"Уверена, под его руководством, Министерство юстиции трансформируется из процедурного на сегодня администратора в орган, который действительно формирует правовую политику в государстве и является главным адвокатом государства", - отметила Мудрая.

Фото: Ирина Мудрая / Facebook