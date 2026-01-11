Как добраться с левого на правый берег Киева: маршрут транспорта на 12 января
Завтра в понедельник, 12 января, автобусы продолжат дублировать маршрут трамваев и троллейбусов в связи с приостановкой движения электротранспорта на левом берегу Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Киевпастранс".
В частности, автобусное сообщение по трамвайным маршрутам будет организовано следующим образом:
- 22т - просп. Воскресенский - ЗЗБК;
- 27т - ул. Милославская - ст. м. "Позняки";
- 28т - ул. Милославская - ст. м. "Лесная";
- 29т - ст. м. "Бориспольская" - ст. м. "Лесная".
На фото ниже можно посмотреть подробный маршрут каждого из рейсов.
Также автобусы будут дублировать троллейбусные маршруты, а именно:
- 29тр - Дарницкая пл. - Зал. ст. "Куреневка";
- 30тр - ул. Милославская - ул. Кадетский Гай;
- 31тр - ул. Милославская - ст. м. "Лукьяновская";
- 47тр - ул. Милославская - ст. м. "Минская";
- 50тр - ул. Милославская - ст. м. "Лыбедская";
- 50кр - ул. Милославская - Дарницкая пл.
Ознакомиться подробнее с каждой схемой маршрута можно на фото ниже.
"Просим киевлян и гостей города с пониманием отнестись к временным изменениям и учитывать их при планировании поездок", - добавили в "Киевпастранс".
Ситуация с энергетикой в Киеве
Напомним, Россия в ночь на 9 января осуществила очередной комбинированный удар по Киеву. Враг применил для своих атак ударные дроны и разного типа ракеты, чтобы атаковать энергообъекты столицы.
В результате обстрелов в столице возникли перебои с теплом, водой, а уже утром в столице были введены экстренные отключения света.
В субботу в Минэнерго рассказали, что за сутки энергетики смогли вернуть электроснабжение для 648 тысяч абонентов. Также там добавили, что столица постепенно возвращается к плановым отключениям.
При этом вчера в столице изменили работу общественного транспорта из-за необходимости стабилизации энергосистемы после российского обстрела.
По этой причине электротранспорт на левом берегу временно не курсировал. В частности, речь о трамваях и троллейбусах. На правом берегу электротранспорт продолжал работать, но с отклонением от утвержденных графиков.
Кроме того, на всех трех линиях Киевского метрополитена интервал между поездами составил 10-12 минут.