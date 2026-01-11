Как добраться с левого на правый берег Киева: маршрут транспорта на 12 января

Завтра в понедельник, 12 января, автобусы продолжат дублировать маршрут трамваев и троллейбусов в связи с приостановкой движения электротранспорта на левом берегу Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Киевпастранс".

"Просим киевлян и гостей города с пониманием отнестись к временным изменениям и учитывать их при планировании поездок", - добавили в "Киевпастранс".

Ознакомиться подробнее с каждой схемой маршрута можно на фото ниже.

Также автобусы будут дублировать троллейбусные маршруты, а именно:

На фото ниже можно посмотреть подробный маршрут каждого из рейсов.

В частности, автобусное сообщение по трамвайным маршрутам будет организовано следующим образом:

Ситуация с энергетикой в Киеве

Напомним, Россия в ночь на 9 января осуществила очередной комбинированный удар по Киеву. Враг применил для своих атак ударные дроны и разного типа ракеты, чтобы атаковать энергообъекты столицы.

В результате обстрелов в столице возникли перебои с теплом, водой, а уже утром в столице были введены экстренные отключения света.

В субботу в Минэнерго рассказали, что за сутки энергетики смогли вернуть электроснабжение для 648 тысяч абонентов. Также там добавили, что столица постепенно возвращается к плановым отключениям.

При этом вчера в столице изменили работу общественного транспорта из-за необходимости стабилизации энергосистемы после российского обстрела.

По этой причине электротранспорт на левом берегу временно не курсировал. В частности, речь о трамваях и троллейбусах. На правом берегу электротранспорт продолжал работать, но с отклонением от утвержденных графиков.

Кроме того, на всех трех линиях Киевского метрополитена интервал между поездами составил 10-12 минут.