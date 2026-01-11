ua en ru
Как будут выключать свет в Киеве 12 января: в ДТЭК показали графики

Украина, Киев, Воскресенье 11 января 2026 22:25
Как будут выключать свет в Киеве 12 января: в ДТЭК показали графики Иллюстративное фото: графики отключений в Киеве актуальны только для части районов (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Киеве 12 января будут действовать почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Наибольшее одновременное отключение составит 7 часов подряд. При этом графики отключений действуют только для части районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В ДТЭК при этом напомнили, что почасовые отключения электроэнергии действуют только для части районов столицы. Другие все еще на экстренных отключениях.

"Напомним, в части Печерского, Голосеевского районов и на Левом берегу столицы продолжаются экстренные отключения. Графики там не действуют", - сказано в сообщении.

Как будут выключать свет в столице 12 января:

  • 1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 11:30 до 18:30;
  • 4.2 очередь - света не будет с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 04:30 до 11:30 и с 15:00 до 19:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 04:30 до 11:30 и с 15:00 до 19:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 06:00 до 08:30 и с 15:00 до 20:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 06:00 до 08:30 и с 15:00 до 20:00;

Как будут выключать свет в Киеве 12 января: в ДТЭК показали графикиКак будут выключать свет в Киеве 12 января: в ДТЭК показали графики

Ситуация со светом в Киеве: что известно

Отметим, что в столице после атаки российских оккупантов 9 января энергетики восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов. Но из-за атак, морозов и перегрузки сетей возникает много точечных аварий.

Добавим, что в части столицы пока еще экстренные отключения. В правительстве сообщили, что полностью исправить ситуацию планируют не ранее 15 января. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в некоторых общинах ситуация со светом и теплом чрезвычайно тяжелая.

Напомним также, что 12 января по всей Украине продолжат действовать графики почасовых отключений света и ограничения мощности. Они будут касаться бытовых потребителей и промышленности.

