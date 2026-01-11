ua en ru
Британия ведет переговоры с Канадой и Австралией о запрете соцсети Х, - GB News

Воскресенье 11 января 2026 17:16
Британия ведет переговоры с Канадой и Австралией о запрете соцсети Х, - GB News Фото: в США угрожают Британии санкциями в случае запрета соцсети (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Великобритания провела переговоры с Канадой и Австралией о возможном запрете социальной сети Х, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GB News.

Как пишет издание, соцсеть Маска оказалась в центре скандала из-за опасений, что его чат-бот искусственного интеллекта Grok используется "для создания откровенных изображений изображений женщин и детей".

Теперь Британия ведет переговоры с другими странами о трехстороннем совместном реагировании. GB News отмечает, что Австралия и Канада разделяют опасения британского премьер-министра Кира Стармера по поводу проблемы "дипфейков".

В частности, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил следующее:

"Тот факт, что этот инструмент использовался для создания изображений через Grok, я считаю совершенно отвратительным. Это еще один пример того, как социальные сети не проявляют социальной ответственности. Австралийцы, да и все граждане мира, заслуживают лучшего", - сказал он.

В то же время канадские либеральные депутаты пока отрицают, что их страна собирается запретить соцсеть Х.

"Канада не рассматривает возможность запрета Х", - заявил депутат от округа Торонто-Центр Эван Соломон.

Что будет означать запрет со стороны Британии и как отреагировал Маск

Издание пишет, что Британия пригрозила пойти дальше и полностью запретить Х в соответствии с законодательством о безопасности в интернете, если Маск не удалит функцию, которая позволяет создавать изображения откровенного характера.

Подобный шаг может вызвать негодование администрации Трампа, которая выступает против цензуры в отношении американских технологических компаний за рубежом.

Вчера в субботу, 10 января, Илон Маск назвал лейбористов "фашистами" и предупредил, что министры просто "ищут любой повод для цензуры" его программы.

Кроме того, конгрессмен-республиканка Анна Полин Луна, которая является союзницей президента США Дональда Трампа, пригрозила ввести санкции против Стармера и Британии, если страна заблокирует соцсеть Х.

Также GB News добавило, что блокировка Х поставила бы Великобританию в один ряд с такими странами, как Иран, Северная Корея, Китай и Россия.

Однако правительственные чиновники считают, что скоординированные действия нескольких стран послужат сильным сигналом для Маска.

Инциденты с Grok

Напомним, в июле чат-бот Grok попал в громкий скандал, поскольку разместил ряд высказываний касательно Адольфа Гитлера и Холокоста. По этой причине компания Х была вынуждена принимать фильтрационные меры.

Также мы писали, что Grok, заявленный как правдивый чат-бот, давно отражает предпочтения владельца компании Илона Маска. Однако в ноябре пользователи заметили, что чат-бот стал заметно активнее восхвалять своего создателя.

Ранее РБК-Украина сообщало, что известно о чат-боте Grok и чем он отличается от ChatGPT.

