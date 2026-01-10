Зеленский ожидает назначения Федорова министром обороны уже на следующей неделе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает назначения Михаила Федорова на должность министра обороны уже на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
По словам Зеленского, сегодня был доклад Федорова, который фактически касался плана защиты Украины.
"Стратегические дела обсуждали. Рассчитываю, что парламентарии уже на следующей неделе поддержат Михаила на должность министра обороны Украины", - сказал президент.
Он добавил, что у Украины есть план действий для сферы обороны, так же, как и для дипломатии. Однако, какой план будет основным на этот год - зависит от партнеров и давления на РФ.
"Это зависит исключительно от решимости партнеров, какой план станет основным на год. Войну надо завершать. Для этого на Россию надо давить. Тот, кто говорит на языке баллистики и "Шахедов, ничего, кроме силы, не поймет. Работаем, чтобы мир действовал эффективно", - резюмировал Зеленский.
"Перезагрузка" власти
Напомним, 2 января Владимир Зеленский заявил, что он предложил первому вице-премьеру, министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны.
Сразу на следующий день, 3 января, президент предложил министру обороны Украины Денису Федорову перейти на должность первого вице-премьера, министра энергетики.
Еще через пару дней, 5 января, Зеленский сообщил, что Федоров рассказал ему о формате изменений в Минобороны, которые он планирует внедрить на новой должности.
Вчера, 9 января, стало известно, что Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке, о чем написал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
По словам нардепа Ярослава Железняка, ожидается, что Рада рассмотрит увольнение Шмыгаля и Федорова во вторник, 13 января. При этом голосование за назначение состоится на следующий день - 14 числа.
Стоит добавить, что незадолго до заявлений об отставках, 7 января Федоров и Шмыгаль обсудили с комитетом нацбезопасности приоритеты Минобороны.
Также отметим, что в начале января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "большую перезагрузку" власти. Подробнее о кадровых перестановках - читайте в материале РБК-Украина.