У Трампа обсуждают варианты ударов по Ирану, но есть определенные опасения, - CNN

Президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных военных вариантов действий в Иране после того, как количество погибших во время протестов начало расти. Но никаких реальных действий пока не планируется - поскольку есть определенные опасения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Два источника в администрации США сообщили, что из-за роста количества жертв протестов в Белом доме рассматривают возможность выполнить свои угрозы нанести удары по иранскому режиму аятолл. Вашингтон угрожал сделать это, если иранский режим применит смертельную силу против протестующих.

Трампа проинформировали о наличии различных вариантов вмешательства, поскольку попытки подавить протесты в Иране привели к по меньшей мере десяткам смертей и нескольким тысячам арестов.

"Некоторые из обсуждений также включали варианты, которые не предусматривают прямого привлечения военной силы США... ряд вариантов, предложенных президенту, сосредоточен на нападениях на службы безопасности Тегерана, которые используются для подавления протестов", - пишет издание.

Однако о реальных действиях речь пока не идет, поскольку в администрации США существуют определенные опасения. Одно из них - это то, что удары могут иметь обратный эффект и подорвать протесты вместо их усиления.