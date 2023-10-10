В Киеве начали включать отопление, а суд отстранил мэра Сум от должности: новости за 9 октября

Вчера, 9 октября 2023 года, в Киеве начали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры, а Высший антикоррупционный суд отстранил от должности мэра города Сумы Александра Лысенко.

Война России против Украины: последние новости

В Киеве начали включать отопление: кто уже с теплом

В Киеве начали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры, как больницы, школы и сады по заявкам их руководителей.

Для объектов коммунальной сферы и жилых домов начнут включать отопление, когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание.

То же касается и домов объединения совладельцем многоквартирного дома, жилищно-строительного кооператива и ведомственных. Их будут подключать по соответствующим заявкам.

Мэра Сум Лысенко отстранили от должности

Высший антикоррупционный суд отстранил от должности мэра города Сумы Александра Лысенко, подозреваемого во взяточничестве.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и отстранил Лысенко от должности мэра города Сумы.

Отмечается, что срок отстранения составляет 2 месяца, то есть как минимум до 9 декабря.

Россия передала ХАМАС захваченное в Украине оружие и готовит масштабную провокацию, - разведка

Российские оккупанты передали террористам ХАМАС захваченное в ходе боевых действий в Украине оружие. Теперь страна-агрессор готовит масштабную кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке.

В украинской разведке сообщают, что российское ГРУ (Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ) уже передало боевикам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.

По плану россиян, следующим шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе.

Отмечается, что в рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ.

В ГУР добавляют, что для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя из украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, который недавно сбежал в Москву.

Разведка подчеркивает, что очередная провокация врага нацелена на дискредитацию Вооруженных сил Украины и полное прекращение военной помощи нашей стране со стороны западных союзников.

Доллар упал ниже уровня фиксированного курса, который НБУ держал больше года

Национальный банк Украины (НБУ) опустил курс доллара к гривне ниже уровня, который держался с июля 2022 года до перехода в режим гибкости курса.

Официальный курс гривны к доллару на 10 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,5527 гривен за 1 доллар (-0,0300 грн).

Курс евро составит 38,4827 гривен за 1 евро (-0,1706 грн).

На межбанке вчера, 9 октября, курс упал на 4 копейки до 36,53-36,55 грн/доллар (купля-продажа). На наличном рынке курс стабилизировался на уровне 38,25 гривны за доллар.

Нетаньяху заявил, что Израиль будет вынужден провести наземную операцию в секторе Газа, - СМИ

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал президенту США Джо Байдену, что у Израиля не будет другого выбора, кроме как начать наземную операцию в секторе Газа.

Издание, со ссылкой на источники, отмечает, что Нетаньяху сказал Байдену во время вчерашнего разговора, что у Израиля не будет другого выбора, кроме как начать "наземные действия" в секторе Газа.

"Послание Нетаньяху Байдену указывает на характер реакции Израиля в ближайшие дни и недели и призвано начать подготовку почвы среди союзников Израиля для того, чтобы действия были длительными и беспрецедентными по своей силе и последствиям", - пишет издание.

Байден одобрил передачу ATACMS Украине еще до визита Зеленского в США, - New Yorker

Президент Джо Байден принял решение передать Украине ракеты ATACMS перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

"В сентябре, незадолго до того, как Зеленский совершил свой второй визит в Вашингтон после вторжения, Байден одобрил отправку ATACMS в Украину после почти года сопротивления этой идее", - говорится в материале.

Отмечается, что тем временем американские официальные лица провели два раунда официальных переговоров с Украиной относительно условий меморандума о взаимопонимании.

Зеленский обсудил с разведкой ситуацию в Израиле: РФ заинтересована в войне

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Израиле и Ближнем Востоке с руководителями разведки нашей страны.

По его словам, кроме руководителей Главного управления разведки и внешней разведки, в совещании также принимали участие украинские дипломаты.

"По имеющейся информации - очень четкой, - Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе", - отметил президент.

Почувствовали в Закарпатье и во Львове. В Словакии произошло землетрясение

В восточной части Словакии вчера, 9 октября, вечером произошло землетрясение. Его ощутили в западных областях Украины.

По данным Геологической службы, землетрясение магнитудой 5,0 баллов произошло возле города Прешов на востоке Словакии.

Председатель Закарпатской ОГА Виктор Микита рассказал, что на Закарпатье произошло землетрясение магнитудой до 4,5 баллов. Толчки ощутили почти на всей территории региона.

Чиновник уточнил, что спасатели проверяют возможные повреждения инфраструктуры и жилых секторов. Это уже третье землетрясение в поясе горных хребтов Карпат.

В свою очередь Андрей Садовый заявил, что жители Львова также сообщают о незначительных толчках в районе 21:35, которые были похожи на землетрясение.

Объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике-2023

Объявлен лауреат премии Шведского центрального банка по экономическим наукам в честь Альфреда Нобеля в 2023 году. Ею стала Клаудия Голдин "за то, что она улучшила наше понимание результатов рынка труда женщин".

Клаудия Голдин родилась 14 мая 1946 года в Нью-Йорке. Она американский экономист, историк экономики и специалист по экономике труда, а также по гендерным вопросам.

Голдин является доктором философии (1972), профессор Гарвардского университета и сотрудница Национального бюро экономических исследований. Ее называли одной из десяти самых влиятельных женщин-экономистов в мире.

Лауреат премии по экономическим наукам 2023 года представила первый исчерпывающий отчет о заработках женщин и их участии на рынке труда на протяжении веков. Ее исследование раскрывает причины изменений и основные источники оставшегося гендерного разрыва.

Женщины чрезвычайно мало представлены на мировом рынке труда, и, в основном они зарабатывают меньше, чем мужчины. Голдин просмотрела архивы и собрала данные за более чем 200 лет, что позволило ей продемонстрировать, как и почему изменились гендерные различия в доходах и уровнях занятости.

Но в течение двадцатого века уровень образования женщин постоянно рос, и в большинстве стран с высоким уровнем дохода он сейчас значительно выше, чем у мужчин, Голдин продемонстрировала эти революционные изменения.

Просматривая архивы, собирая и исправляя исторические данные, лауреат этого года по экономическим наукам смогла представить новые и часто удивительные факты.

Она также дала более глубокое понимание факторов, которые влияют на возможности женщин на рынке труда, и насколько востребована их работа. Тот факт, что выбор женщин часто был и остается ограниченным браком и ответственностью за дом и семью, лежит в основе ее анализа и объяснительных моделей.

Исследования Голдин также доказывают, что изменения требуют времени, поскольку выбор, который влияет на всю карьеру, основывается на ожиданиях, которые впоследствии могут оказаться ошибочными. Ее знания выходят далеко за пределы США, и подобные модели наблюдаются во многих других странах.