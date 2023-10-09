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РЭБ, РСЗО и не только. Бойцы ССО показали результаты "охоты" на Запорожском направлении

Запорожье, Понедельник 09 октября 2023 08:59
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РЭБ, РСЗО и не только. Бойцы ССО показали результаты "охоты" на Запорожском направлении Фото: РЭБ, РСЗО, артустановки уничтожили бойцы ССО под Запорожьем (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Сил специальных операций (ССО) продолжают бить врага в Запорожском направлении. В частности, через несколько дней удалось уничтожить целый список враждебных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.

"Артустановки, РСЗО, живая сила, спецтехника, автомобили и средство РЭБ. Таков список уничтоженных целей на счету одного из подразделений ССО Украины всего за несколько дней", - говорится в сообщении.

Как рассказывают военные, незаурядную "жатву" Операторы Сил специальных операций устроили на Запорожском направлении.

"Это стало возможным благодаря профессионально проведенной разведке. Дело завершили артиллеристы дружественных подразделений Сил обороны. Наши воины навели их на цели и корректировали огонь пушек", - добавили спецназовцы.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают обороняться на востоке и юге Украины, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах. В частности, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ продолжили контрнаступательные операции вблизи Бахмута и незначительно продвинулись в западной части Запорожской области.

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