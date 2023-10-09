Объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике-2023

Объявлен лауреат премии Шведского центрального банка по экономическим наукам в честь Альфреда Нобеля в 2023 году. Ею стала Клаудия Голдин "за то, что она улучшила наше понимание результатов рынка труда женщин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Нобеля.

Что известно о лауреате по экономике

Клаудия Голдин родилась 14 мая 1946 года в Нью-Йорке. Она американская экономистка, историк экономики и специалист по экономике труда, а также по гендерным вопросам.

Голдин является доктором философии (1972), профессор Гарвардского университета и сотрудница Национального бюро экономических исследований. Ее называли одной из десяти самых влиятельных женщин-экономистов в мире.

Лауреат премии по экономическим наукам 2023 года представила первый исчерпывающий отчет о заработках женщин и их участии на рынке труда на протяжении веков. Ее исследование раскрывает причины изменений и основные источники оставшегося гендерного разрыва.

Женщины чрезвычайно мало представлены на мировом рынке труда, и, в основном, они зарабатывают меньше, чем мужчины. Голдин просмотрела архивы и собрала данные более 200 лет, что позволило ей продемонстрировать, как и почему изменились гендерные различия в доходах и уровнях занятости.

Но в течение двадцатого века уровень образования женщин постоянно рос, и в большинстве стран с высоким уровнем дохода он сейчас значительно выше, чем у мужчин, Голдин продемонстрировала эти революционные изменения.

Нобелевская премия по экономике: главные факты

Премия Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля присуждается Королевской шведской академией наук по тем же принципам, что и другие Нобелевские премии, существующие с 1901 года.

Однако полностью трактовать, что она как раз является настоящей "нобелевской" премией не совсем правильно. Потому что экономику Альфред Нобель не включил в свое завещание 1895 года. Хотя это ни в коем образе не уменьшает ее престижности.

В то же время учредил премию по экономике Центральный банк Швеции (Sveriges Riksbank) в 1968 году по случаю своего 300-летия в память об Альфреде Нобеле.

Первыми лауреатами этой премии стали Рагнар Фриш из Норвегии и Ян Тинберген из Нидерландов "за создание и применение динамических моделей для анализа экономических процессов".

Премии по экономическим наукам: 54

Лауреатов по экономическим наукам: 92

Награжденные мужчины: 84

Награжденные женщины: 2

Младшему лауреату: 46 лет

Старшему лауреату: 90 лет

Отметим, что расхождение между количеством премий и его лауреатами обусловлено тем, что премия может присуждаться сразу нескольким лицам. Так, из 54 премий 25 раз ее получал один ученый, 20 раз = сразу двое, 9 раз - сразу трое исследователей.

Кто победил в прошлом году

В 2022 году лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам стали три американских экономиста - Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филипп Дибвиг, которых отметили за "исследования банков и финансовых кризисов".

Что интересно, Бернанке был главой Федеральной резервной системы США, фактически выполняющей роль Центробанка в США, при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме.

На время его руководства резервной системой пришелся ипотечный кризис в США в 2007 году, переросший в мировой экономический кризис 2008-го. Он являлся идеологом проведения политики количественного смягчения, выведшей США из кризиса.

Нобелевская неделя 2023

Напомним, что в этом году Нобелевская неделя проходит со 2 по 9 октября. Премии уже были присуждены в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы и уже определили также лауреата премии мира.

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