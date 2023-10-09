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Зеленский сменил командующего Сил территориальной обороны

Понедельник 09 октября 2023 14:09
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Зеленский сменил командующего Сил территориальной обороны Фото: Анатолий Баргилевич, командующий Сил территориальной обороны ВСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Танцюру с должности командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Вместо него на эту должность назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

Указ №678/2023 главы государства об увольнении Танцюры с должности Командующего Сил территориальной обороны ВСУ был обнародован 9 октября.

Следующим указом, №679/2023, президент назначил на эту должность Баргилевича.

"Назначить генерал-майора Баргилевича Анатолия Владиславовича Командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.

Что известно о новом командующем

Генерал-майор Анатолий Баргилевич ранее был командующим территориальной обороной Командования Сухопутных войск, с 2022 года являлся начальником штаба восточной группировки войск. Перед этим, с 2020-го - заместителем командующего ВС ВСУ по территориальной обороне.

Был награжден орденом Даниила Галицкого за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время исполнения воинского долга и по случаю Дня Вооруженных Сил Украины (2016 год).

Зеленский сменил командующего Сил территориальной обороны

Генерал-майор Анатолий Баргилевич (фото: facebook.com)

Военное образование получил в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Баргилевичу 54 года. Звание Генерал-майором он получил в 2017 году.

Напомним, Игорь Танцюра, кавалер ордена Богдана Хмельницкого III степени, занимал должность командующего Сил территориальной обороны ВСУ с 15 мая 2022 года. Ранее он был начальником штаба Сухопутных войск ВСУ.

По информации СМИ, офицер как минимум дважды подвергался попыткам покушения на себя со стороны российских захватчиков.

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