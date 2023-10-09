Зеленский сменил командующего Сил территориальной обороны

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Танцюру с должности командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Вместо него на эту должность назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

Указ №678/2023 главы государства об увольнении Танцюры с должности Командующего Сил территориальной обороны ВСУ был обнародован 9 октября.

Следующим указом, №679/2023, президент назначил на эту должность Баргилевича.

"Назначить генерал-майора Баргилевича Анатолия Владиславовича Командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.

Что известно о новом командующем

Генерал-майор Анатолий Баргилевич ранее был командующим территориальной обороной Командования Сухопутных войск, с 2022 года являлся начальником штаба восточной группировки войск. Перед этим, с 2020-го - заместителем командующего ВС ВСУ по территориальной обороне.

Был награжден орденом Даниила Галицкого за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время исполнения воинского долга и по случаю Дня Вооруженных Сил Украины (2016 год).

Генерал-майор Анатолий Баргилевич (фото: facebook.com)

Военное образование получил в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Баргилевичу 54 года. Звание Генерал-майором он получил в 2017 году.