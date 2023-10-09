Почти 200 оккупантов и 3 склада боеприпасов: потери РФ на Таврическом направлении за сутки

Украинские военные на Таврическом направлении продолжают наносить российским захватчикам ощутимые потери в живой силе и технике. В частности, за прошедшие сутки на этом участке фронта было ликвидировано почти 200 оккупантов и 3 склада боеприпасов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Силы обороны продолжают ведение обороны на юге Украины и наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, постепенно освобождают украинские территории.

За прошедшие сутки враг нанес 8 авиационных ударов, провел 18 боевых столкновений. Кроме того, россияне совершили 455 артобстрелов.

Остается высокой угрозой применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил около 15 неудачных атак в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении наступательных действий оккупанты не вели.

В Запорожском направлении наши защитники отбили атаку врага в районе севернее Новопрокоповки Запорожской области.

Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех западнее Вербового Запорожской области. Украинские воины наносят оккупантам потери, закрепляются на занятых рубежах, проводят разминирование и доразведку.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 795 огневых задач.

Общие потери врага составили 147 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 6 единиц военной техники противника. В частности, 2 танка, 3 ББМ и одна артиллерийская система.

Также были уничтожены 3 склада боеприпасов врага.

Ситуация на фронте

Как указывается в утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронтах произошло 37 боевых столкновений.

Украинские военные продолжают обороняться на востоке и юге страны, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), ВСУ продолжают контрнаступательные операции вблизи Бахмута и немного продвинулись в западной части Запорожской области.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки на фронте ликвидировали еще 350 российских оккупантов, таким образом потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения уже составили около 282 630 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили 2 танка, 3 ББМ и 1 средство ПВО врага.