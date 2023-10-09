Мэра Сум Лысенко отстранили от должности

Высший антикоррупционный суд отстранил от должности мэра города Сумы Александра Лысенко, подозреваемого во взяточничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП .

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и отстранил от Лысенко с должности мэра Сумы.

Отмечается, что срок отстранения составляет 2 месяца, то есть как минимум до 9 декабря.

Дело Лысенко

По данным правоохранителей, мэр Сум и чиновник Сумского городского совета требовали взятки за принятие решения об установлении тарифа и отсутствии искусственных препятствий в деятельности предприятия.

Сообщалось, что фигуранты "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. В случае отказа они угрожали препятствиями в ведении бизнеса.

3 октября мэру Сум и другому фигуранту сообщили о подозрении. На следующий день Лысенко арестовали с возможностью залога. Однако 6 октября его отпустили под залог.

Больше о сумском мэре и деле против него можно почитать в материале РБК-Украина.

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