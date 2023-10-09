В Киеве начали включать отопление: кто уже с теплом

В Киеве начали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры, как больницы, школы и детсады по заявкам их руководителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко .

Для объектов коммунальной сферы и жилых домов начнут включать отопление, когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание.

То же касается и домов объединения совладельцем многоквартирного дома, жилищно-строительного кооператива и ведомственных. Их будут подключать по соответствующим заявкам.

Отопительный сезон

Отметим, что ранее Кличко сообщал о том, что отопительный сезон в столице оказался под угрозой срыва из-за задолженности, которую государство до сих пор не компенсировало.

Однако позже мэр Киева отметил, что столица выполнила все запланированные работы для начала отопительного сезона в срок.

Больше о том, как регионы готовятся к отопительному сезону 2023/2024 - читайте в материале РБК-Украина.

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