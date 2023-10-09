ВСУ имеют успех на двух направлениях: в Генштабе рассказали, где продвинулись защитники

Вооруженные силы Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, имеют частичный успех на этих участках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Так, по его словам, во время ведения наступательной операции Силы обороны имели частичный успех в районах севернее Копанов и севернее Новопрокоповки. А также за прошедшие сутки - западнее Вербового Запорожской области.

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Украинские бойцы продолжают штурмовые действия в районе южнее города Бахмут Донецкой области. В ходе ведения наступательных и штурмовых действий на Бахмутском направлении имеют частичный успех северо-западнее Клещиевки и восточнее Андреевки Донецкой области.

скриншот deepstatemap.live

Наши воины наносят оккупантам урон в живой силе и технике. Закрепляются на занятых рубежах и продолжают истощать врага.

Ситуация на фронте

Как указывается в утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронтах произошло 37 боевых столкновений. Украинские военные продолжают обороняться на востоке и юге страны, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), ВСУ продолжают контрнаступательные операции вблизи Бахмута и немного продвинулись в западной части Запорожской области.