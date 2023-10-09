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Россия передала ХАМАС захваченное в Украине оружие и готовит масштабную провокацию, - разведка

Понедельник 09 октября 2023 13:14
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Россия передала ХАМАС захваченное в Украине оружие и готовит масштабную провокацию, - разведка Иллюстративное фото: Россия передала ХАМАС захваченное в Украине оружие и готовит масштабную провокацию (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты передали террористам ХАМАС захваченное в ходе боевых действий в Украине оружие. Теперь страна-агрессор готовит масштабную кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.

В украинской разведке сообщают, что российское ГРУ (Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ) уже передало боевикам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.

По плану россиян следующим шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе.

Отмечается, что в рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ.

В ГУР добавляют, что для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, которые недавно сбежал в Москву.

Разведка подчеркивает, что очередная провокация врага направлена на дискредитацию Вооруженных сил Украины и полное прекращение военной помощи нашей стране со стороны западных союзников.

Что этому предшествовало

Отметим, что Россия уже начала распространять фейки об украинском оружии у террористов ХАМАС. Впрочем, в Минобороны Украины подчеркнули, что украинцы не могли бы передать оружие боевикам, ведь наши западные партнеры внимательно следят за вооружением и военной техникой, которые они нам поставляют для борьбы с российской агрессией.

Также добавим, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что нападение ХАМАС на Израиль будет способствовать российской агрессии против Украины, ведь отвлечет от нее внимание мира.

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