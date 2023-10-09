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Байден одобрил передачу ATACMS Украине еще до визита Зеленского в США, - New Yorker

Понедельник 09 октября 2023 20:23
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Байден одобрил передачу ATACMS Украине еще до визита Зеленского в США, - New Yorker Фото: Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Джо Байден принял решение передать Украине ракеты ATACMS перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New Yorker.

"В сентябре, незадолго до того, как Зеленский совершил свой второй визит в Вашингтон после вторжения, Байден одобрил отправку ATACMS в Украину после почти года сопротивления этой идее", - говорится в материале.

Отмечается, что тем временем американские официальные лица провели два раунда официальных переговоров с Украиной относительно условий меморандума о взаимопонимании.

Байден был против передачи ракет Украине

Бывший чиновник сообщил изданию, что до декабря 2022 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пытался заставить президента давить на россиян.

"Он спрашивал, почему бы нам хотя бы не сказать, что мы отправим ATACMS, если вы (россияне - ред.) не прекратите обстреливать города Украины?", - говорится в заявлении.

Салливан якобы приводил этот аргумент по меньшей мере шесть месяцев, но президент Байден не хотел этого делать.

ATACMS для Украины

В конце сентября издание Newsweek сообщало, что Украина в ближайшие дни получит зеленый свет на получение производимых в США ракет с кассетными боеприпасами большой дальности. Речь идет и о ракетах M26, M26A1 и M39 дальностью 36 км, 45 км и 160 км соответственно.

Другие западные СМИ ранее заявляли о том, что вопрос передачи дальнобойных ATACMS сдвинулся с мертвой точки. Во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена последний сообщил лидеру Украины о том, что Штаты предоставят небольшое количество ракет ATACMS, сообщило NBC News.

Недавно Байден сказал, что США выполнили все просьбы Зеленского о поставках оружия. Таким образом он ответил на вопросы журналистов о поставках ракет ATACMS.

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