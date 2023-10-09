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СБУ сообщила о подозрении полицейскому-изменнику из Ясиноватой. Пытает людей под Херсоном

Украина, Понедельник 09 октября 2023 14:48
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СБУ сообщила о подозрении полицейскому-изменнику из Ясиноватой. Пытает людей под Херсоном Фото: полицейский-предатель из Ясиноватой получил подозрение за пытки под Херсоном (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ сообщила о подозрении еще одному главе "МВД" РФ в Херсонской области. Он похищает и пытает украинцев, перейдя на сторону оккупантов в 2014 году в Ясиноватой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Злоумышленник причастен к массовым похищениям и пыткам местных жителей. В настоящее время он скрывается от правосудия на левобережье области, но сотрудники СБУ установили его личность и задокументировали преступления", - говорится в сообщении.

Фигурантом является бывший житель Донбасса Сергей Березин, который в 2014 году вступил в ряды террористической организации "ДНР".

Тогда главари боевиков назначили его в ряды так называемого "Ясиноватского горотдела МВД" в оккупированном городе. После начала полномасштабной войны и захвата Херсонщины фигурант получил "повышение" и возглавил созданное агрессором "Чаплинское районное отделение Каховского райотдела полиции РФ", - добавили в СБУ.

На этой "должности" злоумышленник выполняет указания Москвы по подавлению движения сопротивления и распространению кремлевского режима в регионе.

"Для этого он лично отдает приказы на похищение местных жителей для их дальнейшего заключения в российских застенках. Там людей подвергают жестоким пыткам и таким образом пытаются сломить у них сопротивление и склонить к сотрудничеству с российскими захватчиками", - говорят в ведомстве.

Напомним, в мае правоохранители разоблачили организаторов одной из пыточных в Херсоне. Ими были один из командиров "Росгвардии" и полковник полиции РФ.

Кроме того, на оккупированной территории Херсонской области был ликвидирован один из коллаборантов Сергей Москаленко. Предатель был организатором пыточных.

Также правоохранители задержали еще одного коллаборанта в Херсоне. Во время оккупации города он "служил" россиянам и пытал украинцев.

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Служба безопасности Украины Херсон ДНР Херсонская область Ясиноватая
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