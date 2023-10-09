Почувствовали на Закарпатье и во Львове. В Словакии произошло землетрясение

В восточной части Словакии сегодня, 9 октября, вечером произошло землетрясение. Его почувствовали в западных областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США , главу Закарпатской ОВА Виктора Микиту в Telegram и мэра Львова Андрея Садового в Telegram .

Согласно данным Геологической службы, землетрясение магнитудой 5,0 баллов произошло возле города Прешов на востоке Словакии.

Фото: землетрясение на востоке Словакии (скриншот)

Виктор Микита рассказал, что на Закарпатье произошло землетрясение магнитудой до 4,5 баллов. Толчки почувствовали почти по всей территории региона.

Чиновник уточнил, что спасатели проверяют возможные повреждения инфраструктуры и жилых секторов. Это уже третье землетрясение в поясе горных хребтов Карпат.

В свою очередь Андрей Садовой заявил, что жители Львова также сообщают о незначительных толчках в районе 21:35, которые были похожи на землетрясение.

Обновлено 22:12

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил, что во Львове почуствовали землетрясение с эпицентром в Словакии.

"В эпицентре оно было магнитудой до 5 баллов по шкале Рихтера. У нас - ниже. Больше информации вскоре", - добавил чиновник.

Землетрясение в Закарпатской области

Напомним, несколько недель назад в Закарпатской области также фиксировали землетрясение. Оно произошло возле границы с Румынией.

Магнитуда толчка - 2 балла по шкале Рихтера. Он относится к неощутимым.