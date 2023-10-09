Россияне снизили активность на Таврическом направлении: в ВСУ назвали причину

Российские оккупанты из-за непогоды используют меньше авиации на Таврическом направлении, а их логистика усложнена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире "Радио Свобода" .

По его словам, уже вторые сутки активность авиации и артиллерии россиян падает. Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 8 авиационных ударов и совершили 455 обстрелов.

При этом захватчики продолжают штурмовые действия на Авдеевском и Марьинском направлении, где совершили около 15 неудачных атак в районах Авдеевки, Новомихайловки и Марьинки.

В общей сложности на Таврическом направлении за сутки зафиксировано 18 боевых столкновений. Украинские военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Они достигли очередного успеха западнее Вербового.

"Несколько активность на нашем направлении упала. Мы связываем это с погодой и с тем, что враг перегруппируется частично", - отметил спикер.

Шпутун добавил, что россияне меньше применяют авиацию из-за того, что погода нелетная, а видимость плохая.

"Сейчас вышло солнце, возможно, враг снова активизируется", - добавил он.

По словам спикера, российские войска сейчас сосредоточены именно на Авдеевке и Марьинке. Они продолжают там штурмы.

"Врагу нужно подтянуть резервы, нужно подтянуть боеприпасы. Немного пошли дожди, логистика, скажем, затруднена. Но, я думаю, враг не расслабится и будет дальше где-то штурмовать, отвлекать нас от наступления", - сказал он.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что ситуация в районе поселка Большая Новоселка на юге Донецкой области стабилизировалась. Россияне там находятся в обороне.

Также отметим, что за прошедшие сутки украинские военные на Таврическом направлении ликвидировали около 200 россиян и 3 склада боеприпасов.

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