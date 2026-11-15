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ВСУ поразили российский аэродром "Ахтубинск" в Астрахани и дронопорт "Цимбулова"

14:38 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
ВСУ поразили российский аэродром "Ахтубинск" в Астрахани и дронопорт "Цимбулова" Фото: ВСУ поразили российский аэродром "Ахтубинск" в Астрахани и дронопорт "Цимбулово" (Getty Images)
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В ночь на 15 ноября Силы обороны ударили по двум местам, откуда Россия поднимает самолеты и ударные дроны для атак по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Поражена важная цель - аэродром "Ахтубинск" в Астраханской области, расположенный примерно в 650 километрах от линии боевого столкновения.

Это не обычная аэродром: здесь базируется 929-й государственный летно-испытательный центр Минобороны РФ - один из основных российских центров испытания новой военной авиационной техники и вооружения.

Именно здесь обкатывают новейшие самолеты и ракеты, прежде чем отправить их на войну против Украины.

Кроме того, "Ахтубинск" используют для базирования Су-34, которые сбрасывают управляемые авиабомбы на украинские города и позиции.

После поражения на аэродроме зафиксирована мощная вторичная детонация на складе с комплектами к авиационным управляемым ракетам.

Также украинские воины попали в подвижной радиовысотомер ПРВ-13. Важный для аэродрома комплекс предназначен для измерения высоты полета воздушных объектов и определения их координат.

Вторая цель расположена в районе н.п. Цимбулова Орловской области. Там поражено место хранения, подготовки и пуска ударных дронов - так называемый дронопорт "Цимбулова".

Оттуда россияне запускают беспилотники по украинским городам, энергетике и гражданской инфраструктуре Украины.

Напомним, в Татарстане после атаки Сил обороны Украины в ночь на 15 ноября вспыхнул пожар на нефтехимическом заводе и НПЗ, а в Брянской области ВСУ поразили предприятие, производящее вертолеты.

Также в Таганроге после атаки дронов повреждены электроподстанции, из-за чего остановили движение поездов, а на трассе Р-280 поврежден мост.

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