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Из-за попадания дрона РФ в дом в Харькове трое пострадавших

Харьков, Воскресенье 07 апреля 2024 08:14
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Из-за попадания дрона РФ в дом в Харькове трое пострадавших Фото: из-за попадания дрона РФ в дом в Харькове 7 апреля пострадали трое людей
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове из-за попадания российского дрона в частный дом во время атаки 7 апреля пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, в 00:50 оккупанты ударили по Харькову беспилотниками, поврежден частный дом.

"Пострадал 62-летний мужчина, получивший осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине предоставили медицинскую помощь на месте", - отметил глава ОВА.

Также, по словам Синегубова, в 01:40 оккупанты ударили "Шахедами" и по Лозовскому и Харьковскому районам, без пострадавших.

Обстрел Харькова

В ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Харьковской области. Сообщалось о взрывах в Харькове. Позже стало известно, что в Харькове один из российских дронов попал в частный дом, произошел пожар.

Напомним, как ранее рассказывал глава ОВА Олег Синегубов, РФ умышленно наносит двойные удары по Харькову. Вторая волна рассчитана на удары по правоохранителям и спасателям, которые приезжают на ликвидацию первой волны обстрелов.

К тому же российские оккупанты усилили обстрелы Харьковской области. Это касается ряда районов региона - Харьковского, Богодуховского, Чугуевского райов, Волчанского и Купянского направлений.

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