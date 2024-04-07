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Пограничники отбили вражеский штурм на Бахмутском направлении (видео боя)

Украина, Воскресенье 07 апреля 2024 19:26
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Пограничники отбили вражеский штурм на Бахмутском направлении (видео боя) Фото: Пограничники отбили вражеский штурм на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники отбили вражеский штурм на Бахмутском направлении. Во время боя было ликвидировано девять оккупантов вместе с их техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

Бронегруппа противника в составе 23 оккупантов при поддержке танка и 4 БТР пыталась штурмовать позиции Сил обороны. Однако оккупанты потерпели поражение и отступили.

Пограничники бригады Гвардии наступления уничтожили БТР-82А, ликвидировали 9 оккупантов и обезвредили 6 пехотинцев.

Потери российских войск

Минобороны РФ скрывает потери оккупационных войск в Украине. При этом путинский режим постоянно лжет о потерях украинских сил.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла на войне уже более 447 тысяч солдат. Только за последние сутки наши воины ликвидировали 820 россиян.

Британская разведка сообщала, что Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей продолжать вести захватническую войну против Украины.

При этом российские оппозиционные СМИ заявили, что с началом наступления РФ на фронте потери оккупационных войск значительно выросли.

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Бахмут Война России против Украины Оккупанты
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