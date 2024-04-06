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Германия готовит специальные банковские карты для беженцев: в чем их особенность

Суббота 06 апреля 2024 04:19
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Германия готовит специальные банковские карты для беженцев: в чем их особенность Фото: Германия готовит специальные банковские карты для беженцев (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Германия анонсировала введение специальных дебетовых карт, которые налагают ограничения на то, как и где просители убежища могут тратить полученные выплаты от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Три парламентские группы правительственной коалиции согласовали законопроект о введении специальных карт, который будет вынесен на голосование в нижней палате после того, как Партия зеленых приняла решение поддержать его после нескольких месяцев переговоров.

Ключевыми особенностями новой карты станут контроль за тратами для просителей убежища и предотвращение денежных переводов за границу. В правительстве канцлера Олафа Шольца считают, что новый вид карты станет действенным инструментом для сокращения денежных пособий.

Отмечается, что некоторые земли Германии уже самостоятельно запустили подобные карты для покупок, и активно настаивали на создании общенациональной правовой базы для их введения.

Беженцы из Украины в Германии

Ранее сообщалось, что украинцы все чаще едут в Германию из других стран ЕС. Только за месяц в страну прибыло почти 19 тысяч украинских беженцев.

Отмечается, что в Германию каждый месяц приезжают тысячи беженцев из Украины. Часть земель принимают новоприбывших, в других свободного социального жилья уже нет. В столице Германии и в семи федеральных землях по состоянию на 31 марта был открыт ряд приемных пунктов для беженцев из Украины.

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