Украине нужно 25 систем Patriot, резерв для фронта и помощь США. Главное из интервью Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский дал новое большое интервью. В котором рассказал о мобилизации, фронте и о том, что нужно нашей стране для сдерживания российской агрессии.

О линиях обороны

По его словам, по всем направлениям строится по три линии обороны. Даже там, где боевых действий нет.

"Подход одинаков независимо от направлений. По срокам. Сроки сдачи примерно одинаковы, но чем ближе к горячим направлениям, там быстрее все строится. Требование такое, но примерно все в один срок будет сдаваться", - сказал он.

Отметим, интервью записано в Черниговской области. Зеленский сказал, что это стратегическое направление.

"Мы в 30-35 км от России и Беларуси, это такой перекресток. Мы понимаем, почему выбраны такие точки, понимаем, как россияне входили, какие были дороги, направления. То есть подготовлено все не просто так, все это просчитано тщательно. За пару месяцев все будет сдано. По крайней мере, такие обязательства по всем трем линиям. Но на некоторых горячих направлениях уже 92-98% выполненных работ", - добавил он.

О России, ситуации на фронте и резервах

Президент выразил надежду, что Верховная рада в ближайшее время проголосует изменения в законодательство о мобилизации. А также рассказал о планах России и ситуации на фронте.

"Относительно россиян, 300 тысяч - не факт, что это конечное количество военных, которых они мобилизуют. Согласно нашей информации, до 1 июня они должны быть готовы мобилизовать 300 тысяч. А потом подготовка в России очень короткая… думаю, им понадобится где-то месяц для того, чтобы иметь такой объем людей. Так как с дисциплиной у них не очень, может они и не успеют до первого числа мобилизовать 300 тысяч", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что украинское общество неодинаково почувствовало наступление РФ, начавшееся в октябре 2023 года. Украина понесла потери, есть разрушенные села, захвачена Авдеевка, однако на сегодня россияне остановлены.

"Ситуация сложная, но тем не менее стабилизирована. Враг не продвигается там, где делает шаги вперед. Наши отбивают, давят и он отходит назад. И наоборот, наши ребята делают некоторые шаги вперед", - отметил президент.

Кроме того, он обратил внимание, что для срыва наступательных действий врага Украина должна подготовить личный состав и укомплектовать бригады.

"Должен быть подготовлен большой объем резерва. Не просто, при всем уважении, молодых ребят, юношей, а людей, которые с опытом, прошедших боевое слаживание, имеющих фронтовой опыт и т.д. Все данные с конкретной численностью бригад, личного состава, соответствующей техники для разных направлений - все это передано нашим партнерам", - сказал Зеленский.

О том, есть ли угроза наступления на Харьков

"Харьков на сегодня защищен, не с точки зрения неба… Что касается оборонных рубежей, что касается нашего войска, Харьков не находится в опасности. То, что это желанная цель, ну, россияне не скрывают - весь восток, и не только восток, и юг нашего государства, и такие города как Харьков, Краматорск. Это их желанная цель. Но сегодня мы абсолютно уверенно защищаем Харьковскую область", - отметил он.

Президент прокомментировал российские вбросы по поводу наступления на Харьков. По его словам, у них очень профессиональная дезинформационная политика. Они распространяют фейки через западные и украинские СМИ, поэтому нужно все тщательно проверять.

"Никто не успокаивает. Мы в войне, но и преувеличивать не надо", - добавил Зеленский.

Об угрозе наступления из Беларуси

То, что Украина строит линии обороны, не секрет. Россияне и белорусы должны знать, что здесь есть рубежи и войско, "зубы дракона" и противотанковые рвы.

"Скрывать это не нужно, потому что они должны знать, что будет сопротивление. И общество наше, например, Черниговская область должна знать, что здесь у нас мощная защита. Что касается стратегии, то из Беларуси мы на сегодня не видим никаких планов, угроз и мощностей", - сказал президент.

О Саммите мира

Конкретного списка стран-участниц нет.

"В ближайшие дни мы согласуем конкретную дату проведения первого инаугурационного саммита в Швейцарии. После этого мы будем рассылать приглашения в разных форматах лидерам стран мира… Мы рассчитываем иметь 80-100 стран мира", - отметил он.

Это должен быть мощный Саммит мира, на котором начнется выстраивание карты дальнейших шагов по окончании войны.

О законе по мобилизации

Российская пропаганда сработала, поняла сенситивность вопроса и подняла его в украинском обществе и на Западе. Это начало делить общество на тех, кто за, и тех, кто против, на военных и гражданских.

"Это большая ошибка. Депутаты должны успокоиться и не ждать аплодисментов своему популизму. Поэтому вычищать закон нельзя, надо смотреть на него реально. Должен быть рабочий закон. В противном случае за резервы будет отвечать не военное командование, а парламент. А это, я считаю, не допустимо", - сказал президент.

По его мнению, 4 месяца было достаточно, чтобы продискутировать все спорные вопросы.

"И поэтому мы говорим с парламентом, чтобы они проголосовали в ближайшие дни соответствующий закон. Это очень важно. Это совсем не ответственно, то, что они делают", - подчеркнул президент.

По его словам, большая проблема в том, что россиянам удалось выставить все так, как будто люди не готовы защищать Украину. И сегодня Запад уже задает вопрос, если Украина не хочет мобилизации, зачем ей помогать.

О ТЦК

Зеленский отметил, что перезагрузка ТЦК началась в прошлом году.

"Я очень просил, чтобы подтянули людей с боевым опытом. Там сегодня много ребят, которые прошли фронт. Очень важно с уважением относиться к таким людям. И мне кажется, этот процесс идет", - сказал он.

По его словам, к ВСУ всегда нужно относиться с уважением.

"Вчера, когда все были в полной оккупации, страна могла не существовать, как все относились, с каким уважением. А сегодня все говорят о ТЦК, делят себя на людей и ТЦК-шников. Мне кажется, так нельзя относиться к нашим воинам. Безусловно, есть разные случаи… но и людям нужно менять свое отношение", - добавил он.

О проблемах с ротацией

Ротация есть на разных направлениях. Но есть разница между боевыми бригадами.

"Есть мощный кулак в нашей армии, давайте будем откровенными. Есть бригады сильные и профессиональные, с боевым опытом. Им нужно давать больше времени на отдых… И есть другие, но устают все. И когда у тебя стратегическое направление действительно нужно ребят отпустить, то давайте по-честному: нам нужно такое же количество ребят с таким же опытом на замену. Если у вас резервы не такие мощные, вы не сможете ребят отпустить. Иначе у вас не будет завтра. Именно так оно работает. Завтра и послезавтра у вас не будет какого-нибудь города", - подчеркнул президент.

О снарядах

У Украины нет снарядов для наступательных действий. Что касается защиты, то есть несколько инициатив, которые начали работать. На сегодня бригады на самых напряженных направлениях все по-честному получают. В некоторых случаях альтернативой стали FPV-дроны, производство которых увеличилось в десятки раз.

"Что касается срыва контрнаступательных действий россиян, соответствующего оружия не хватает. Что касается срыва их действий на том или ином направлении, работать по их военным аэродромам, по самолетам, которые бьют нас ракетами, по вертолетам, по складам и базам - для этого есть соответствующий дальнобойный снаряд или оружие. Но этого нам не хватает", - отметил он.

О Patriot

"Я не скажу, сколько у нас есть систем Patriot. Я могу сказать, чтобы закрыть Украину полностью на будущее желательно иметь 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой. Я никогда об этом не говорил, но тем не менее не вижу здесь секретов , потому что все наши партнеры об этом прекрасно знают. Даже знают точки, где должны стоять системы и действовать. Patriot или аналоги, есть несколько аналогов в мире, они тоже работают очень неплохо", - сказал Зеленский.

Об энергетике и запасах ракет к ПВО

"Они будут добивать нашу энергосистему, это их желание. Я считаю, что мы сможем пройти этот путь. Мы многие энергообъекты смогли защитить ПВО и другой защитой 1-2-3 уровня. Но есть ракеты, против которых эти защитные системы не работают, к сожалению. И здесь может сработать только Patriot или аналог", - подчеркнул президент.

Он добавил, что россияне очень интенсивно атакуют энергетику, и уже сейчас следует думать, что будет завтра.

"Если завтра интенсивность может продолжиться такая же, нам будет не хватать (ракет к ПВО, - ред.). Если они ежедневно будут бить так, как они били последний месяц, нам может не хватать ракет и также это партнеры знают", - сказал он и добавил, что некоторые снаряды и ракеты в ПВО уже поступают по двусторонним контрактам.

О российских КАБах и помогут ли F-16

Против российских атак должна быть комбинированная защита. Против КАБов только один формат - это системы ПВО. И это сработало мощно несколько десятков раз, когда Украина сбивала носители. Теперь россияне делают эти авиабомбы, чтобы они работали на большее расстояние. Поэтому Украина должна получить более дальнобойные ПВО.

"Другое оружие против КАБов сейчас разрабатывается. Отечественное. Пока не буду говорить какое", - заинтриговал Зеленский.

Что касается истребителей F-16, то того количества, которое Украина получит, вместе с имеющимися самолетами все равно будет мало.

"Это составит 10% того объема от того, какой нам нужен. Что такое 10%? Если бороться в небе, то бороться и побеждать, а не просто говорить, что у нас есть F-16", - добавил он.

О помощи США

"Что касается американской помощи, она критична в любом случае. Я все же считаю, что мы сможем получить положительное голосование Конгресса США. К сожалению, мы немного заложники этой ситуации, вопрос войны России против Украины стал внутриполитическим вопросом в США, хотя это безопасность всего мира. К сожалению, мы заложники того, что это избирательный процесс в США. Тем не менее, я верю, что разум все же победит и мы получим помощь", - сказал он.

А также добавил, что рассматривается множество вариантов, в том числе о помощи в кредит.

"Мы согласимся на любой вариант. Я больше скажу, если бы Украине предложили дать пакет в кредит сегодня или бесплатно через год, мы бы сказали: только сегодня. Здесь нет никакого выбора, чем скорее, тем лучше", - подчеркнул Зеленский.

Об иностранных войсках в Украине

Пока поддержана лишь инициатива, чтобы иностранные инструкторы готовили бойцов ВСУ прямо в Украине.

"Это быстрее, чем направлять наших ребят. Ускорить тренировку - факт, что можно присылать к нам. Второе - построить хабы, чтобы ремонтировать западную технику в Украине", - сказал он.

Также он не против пограничной миссии.

"Он (президент Франции Эмануэль Макрон, - ред.) сказал, что мы можем стать на границе. Как мы можем отказываться? Если они такое предлагают и будут приезжать, мы такое будем поддерживать", - отметил президент.

Что касается размещения войск в полном смысле, то Зеленский не знает деталей бесед Макрона с партнерами. Но Зеленский не может инициировать приглашение иностранцев, потому что Россия сделает все, чтобы партнеры прекратили помощь Украине.

"Но если есть инициативы других государств, давайте будем откровенны. У нас есть даже некоторые добровольческие формирования, когда люди с другим гражданством воюют за Украину. Украина никогда не будет против, если кто-то хочет помочь Украине", - добавил он.

О Турции как посреднике

Зеленский отметил посредническую роль Турции в зерновом коридоре и обменах пленными.

"Я ему (президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, - ред.) благодарен, но он должен знать: нам мало одной Турции как посредника, для нас формат Саммита мира лучше. Я не считаю, что одна Турция сможет задавить политику Путина. При всем уважении к турецким партнерам, но у них крепкие отношения с РФ, есть свои экономические интересы", - сказал президент.

По его мнению, только такое количество стран 80-100, которое будет на Саммите мира, сможет принудить Россию к миру.