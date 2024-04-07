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В ВСУ показали процесс подготовки танковых экипажей (видео)

Украина, Воскресенье 07 апреля 2024 15:32
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В ВСУ показали процесс подготовки танковых экипажей (видео) Фото: подготовка танковых экипажей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Под руководством профессиональных инструкторов украинские воины учатся управлению танками и сотрудничеству между собой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

Павлюк рассказал, что подготовка танковых экипажей проходит в учебных центрах Сухопутных войск.

"Танки - главная ударная сила современного войска. Украинский танкист должен быть готов к любым неожиданностям на поле боя. Именно поэтому в учебных центрах Сухопутных войск постоянно идет подготовка танкистов", - сказал командующий.

По его словам, под руководством профессиональных инструкторов украинские воины учатся маневрировать, вести огонь с места и с ходу, а также взаимодействовать во время боя.

Мы писали, что на днях в Воздушных силах рассказали об обучении пилотов на F-16.

Между тем, издание The New York Times отмечало, что 12 украинских пилотов к лету этого года будут готовы к боевым вылетам на F-16. Однако на всех их не хватит самолетов.

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