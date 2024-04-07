В ВСУ показали процесс подготовки танковых экипажей (видео)

Под руководством профессиональных инструкторов украинские воины учатся управлению танками и сотрудничеству между собой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

Павлюк рассказал, что подготовка танковых экипажей проходит в учебных центрах Сухопутных войск. "Танки - главная ударная сила современного войска. Украинский танкист должен быть готов к любым неожиданностям на поле боя. Именно поэтому в учебных центрах Сухопутных войск постоянно идет подготовка танкистов", - сказал командующий. По его словам, под руководством профессиональных инструкторов украинские воины учатся маневрировать, вести огонь с места и с ходу, а также взаимодействовать во время боя.