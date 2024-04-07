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Партизаны зафиксировали перемещение россиянами артиллерии в Крыму

Крым, Воскресенье 07 апреля 2024 00:28
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Партизаны зафиксировали перемещение россиянами артиллерии в Крыму Фото: российская САУ 2С19 "Мста-С"
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные перемещают самоходные артиллерийские установки (САУ) в сторону Джанкоя во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Агенты движения зафиксировали перемещение колонны самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С".

"Высокая интенсивность боев на юге Украины и существенные потери оккупантов заставляют их замещать уничтоженную технику и военных", - говорится в сообщении.

Партизаны зафиксировали перемещение россиянами артиллерии в КрымуФото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Ситуация в оккупированном Крыму

Россия продолжает использовать временно оккупированный Джанкой в качестве хаба для переброски живой силы на фронт. Партизаны фиксируют прибытие в город большого количества россиян.

Партизаны обнаружили склад во временно оккупированном Джанкое. Захватчики разместили его рядом с гражданской инфраструктурой.

Кроме того, партизаны "АТЕШ" обнаружили переброшенные корабли Черноморского флота РФ в Новороссийске.

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