Партизаны зафиксировали перемещение россиянами артиллерии в Крыму

Российские военные перемещают самоходные артиллерийские установки (САУ) в сторону Джанкоя во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

"Высокая интенсивность боев на юге Украины и существенные потери оккупантов заставляют их замещать уничтоженную технику и военных", - говорится в сообщении.

Ситуация в оккупированном Крыму

Россия продолжает использовать временно оккупированный Джанкой в качестве хаба для переброски живой силы на фронт. Партизаны фиксируют прибытие в город большого количества россиян.

Партизаны обнаружили склад во временно оккупированном Джанкое. Захватчики разместили его рядом с гражданской инфраструктурой.

Кроме того, партизаны "АТЕШ" обнаружили переброшенные корабли Черноморского флота РФ в Новороссийске.

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