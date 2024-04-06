Пограничники эффектно сожгли автомобиль оккупантов на юге Украины (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

"На юге пограничники-аэроразведчики точной работой из FPV-дронов сожгли автомобиль оккупантов, а его пассажиров "рассчитали" на 200-300", - говорится в сообщении.

Пограничники-аэроразведчики выследили оккупантов на юге Украины. Россияне передвигались на легковом авто, а затем остановились. Именно в тот момент защитники ударили по авто FPV-дронами.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Напомним, осенью 2023 стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

6 февраля сервис DeepState обнародовал видео, где можно увидеть, что украинские защитники установили флаг в Крынках на левом берегу Херсонской области.

Также в конце февраля Силы обороны нанесли удар по полигону российских войск на левом берегу Херсонской области. Было уничтожено около 60 оккупантов.

По словам спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, из Крынок не возвращается 60-70% штурмовых групп врага.

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