Под Авдеевкой в последние дни была самая массовая попытка РФ прорвать оборону, - Генштаб

Сечеславские десантники в последние дни отразили самую массированную попытку России прорвать оборону на Авдеевском направлении. Бои и дальше идут, а ситуация остается напряженной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Провальная попытка России

"В течение последних дней состоялась, пожалуй, самая массовая попытка прорвать оборону на конкретном участке фронта. Для прорыва нашей обороны использовали танки, в частности, самую современную модель Т-90 и боевые машины пехоты. Однако десантники дали мощный отпор врагу", - заявили в Генштабе.

Как рассказали в Генштабе, были жесткие бои, противник значительно преобладал в живой силе, но украинские десантники невероятными усилиями все же отразили наступление и сожгли немало единиц техники. Враг потерял, в частности, и танки Т-90, стоимость которых за единицу составляет примерно 4,5 млн долларов.

"Так, масштабное наступление превратилось в "операцию" по утилизации современной российской техники", - отметили в Генштабе.

К примеру, 29 марта на позиции ВСУ пытались зайти 36 танков и 11 БМП российских оккупантов. Десантники уничтожили 15 танков, среди которых один Т-90 и 8 БМП. А уже 30 марта россияне атаковали 4 танками и двумя БМП. Три танка были уничтожены, а также обе машины пехоты. 31 марта в атаку пошли 6 российских танков и 3 БМП, которые в полном составе были выведены из строя, добавили в Генштабе.

Ситуация под Авдеевкой сейчас

Как отметили в Генштабе, на Авдеевском направлении продолжают идти бои, а враг не оставляет попыток штурмовать позиции украинских десантников. Сегодня они успешно отразили 11 атак противника и уничтожили 16 единиц вражеской техники: 10 танков, 5 БМП и 1 МТ-ЛБ.

"Тактика остается неизменной: большое количество пехоты, штурмовые группы заезжают на боевых машинах под прикрытием танков и артиллерии. Также активно применяются беспилотные летательные аппараты разных типов", - рассказали в Генштабе.

Пока ситуация на Авдеевском направлении остается напряженной, но десантники дают отпор и сдерживают нашествие российских оккупантов.