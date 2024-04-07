Давление на Украину и уступки территорией. WP узнало план Трампа по завершению войны

Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерениях завершить войну России против Украины за 24 часа в случае победы на выборах. Оказалось, что его план заключается в давлении на Киев для уступок перед Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Washington Post .

Как говорится в публикации The Washington Post, знакомые с планом Трампа люди говорят, что тот в приватном разговоре заявил, что мог бы прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.

Так, идея Трампа заключается в подталкивании Украины к передаче Крыма и Донбасса под контроль России, рассказали на условиях анонимности люди, которые обсуждали этот вопрос с Трампом и его советниками.

По словам собеседника The Washington Post , Трамп заявил, что, по его мнению, и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо, хотят выхода", и что люди в некоторых частях Украины согласились бы быть частью России.

Предвыборный штаб Трампа, как отметили в The Washington Post, отказался прямо отвечать на вопросы.

"Любые предположения касательно плана Трампа исходят из неназванных и неинформированных источников, не имеющих никакого представления о том, что происходит или что произойдет", - заявила представитель штаба Каролайн Ливитт.

Первые сообщения о плане Трампа по Украине были распространены еще в ноябре прошлого года на встрече в Вашингтоне между правоцентристами и делегацией Европейского совета по международным отношениям.

По словам находившихся на этой встрече людей, бывший помощник Трампа в Белом доме Майкл Антон описал ожидаемые контуры плана как уступку Украиной территориями Крыма и Донбасса, а также ограничение расширения НАТО и побуждение Путина ослабить свою растущую зависимость от Китая.