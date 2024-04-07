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Греция повысила уровень угрозы из-за лесных пожаров

Греция, Воскресенье 07 апреля 2024 17:26
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Греция повысила уровень угрозы из-за лесных пожаров Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 апреля, Греция повысила уровень угрозы до второго наивысшего. Это произошло после того, как в субботу поступили сообщения о более 70 лесных пожарах по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Несмотря на то, что большинство пожаров взяли под контроль, один из них на острове Крит продолжался до сегодняшнего дня. В результате пожара три человека получили легкие травмы.

До вторника в некоторых частях Греции ожидают сильный ветер скоростью до 60 км/ч, что сделает ситуацию чрезвычайно опасной для возгорания пожаров. В частности, речь идет о

  • регион Афин;
  • центральной части страны;
  • Кикладские острова;
  • Крит.

Греция пережила последние пять недель с небольшим количеством дождей или вообще без них - афинская обсерватория предупреждает о тревожном уровне засухи.

Напомним, в прошлом году на фоне масштабных лесных пожаров в Греции, признанных крупнейшими в истории Европейского Союза, власти страны решили запустить дроны и установить датчики температуры в лесных угодьях.

Такие меры призваны улучшить превентивную борьбу с огненными ЧП.

Мы также писали, что прошлым летом греческие правоохранители совершили 79 арестов граждан, подозреваемых в причастности к поджогам.

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