РФ усилит наступление в начале лета. Буданов рассказал, куда будет двигаться враг
Наступление российских войск ожидается в конце весны, в начале лета. При этом стратегическим направлением для врага является Покровск, не исключено продвижение и на Часов Яр Донецкой области.
Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью немецкому телеканалу ARD.
По его словам, усиление российских наступательных действий ожидается в конце весны и начале лета, особенно на Донбассе.
"Они (оккупанты, - ред) немного продвинутся в сторону Часов Яра. Они будут двигаться в направлении города Покровска, стратегическое направление Покровск", - сказал он.
При этом Буданов считает, что до начала ожидаемого российского наступления значительных изменений на фронте не будет.
"Ситуация довольно сложная, но она под контролем", - говоит глава ГУР.
При этом Кирилл Буданов не исключает и украинского наступления в текущем году. Однако говорить на эту тему подробнее он не стал, уточнив, что ответственность за эту область лежит на Генштабе ВСУ.
Ситуация в районе Часов Яра
Город Часов Яр Донецкой области остается под контролем украинских сил. При этом, наиболее жесткие бои продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часов Яра, где враг пытается прорвать оборону ВСУ.
В конце февраля 2024 года сообщалось, что российские войска предприняли попытку наступления на линии "Часов Яр - Хромово - Бахмут". Враг отступил из-за потери большого количества бронированной техники. На данный момент вряд ли, как писало РБК-Украина, Часов Яру в Донецкой области в ближайшее время грозит оккупация или окружение.
Отметим, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч человек. По его словам, согласно планам страны-агрессора такая мобилизация должна состояться до 1 июня.
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