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В Харьковской области допускают принудительную эвакуацию семей с детьми из северных районов

Харьковская область, Воскресенье 07 апреля 2024 18:49
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В Харьковской области допускают принудительную эвакуацию семей с детьми из северных районов Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВО (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Дмитрий Левицкий

Власти Харьковской области допускают расширение принудительной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов на севере региона. Речь идет о постоянно находящихся под вражескими обстрелами населенных пунктах.

Об этом сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Синегубова, речь идет о Харьковском и Богодуховском районах - так называемом Золочевском направлении.

"Однако на самом пограничье, где населенные пункты постоянно под огнем, там, по данным полиции, детей уже нет. Однако мы эту ситуацию промониторим и, наверное, будем принимать решения, даже те населенные пункты, которые дальше от границы, но все равно постоянно под обстрелами. Поэтому на Совете обороны области будем этот вопрос рассматривать", - отметил глава ОВА.

Эвакуация в Харьковской области

Напомним, в марте в Харьковской области началась принудительная эвакуация семей с детьми из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольхватской общин. Тогда же Совет обороны решил провести обязательную эвакуацию жителей 55 населенных пунктов Харьковской области.

До этого в Харьковской области объявляли обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района.

Однако эвакуация населения из прифронтовых населенных пунктов происходит и в других областях Украины, в частности, в Сумской и Донецкой. Где в Украине объявлена эвакуация и куда везут переселенцев - читайте в материале РБК-Украина.

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