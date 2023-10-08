Министр обороны Италии назвал условие прекращения военной помощи Украине

Италия и дальше планирует поддерживать Украину на фоне российской агрессии. Впрочем, военная помощь "не может быть неограниченной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью Fanpage .

"Итальянская поддержка всегда была убедительной с политической точки зрения, но она никогда не была неограниченной с точки зрения возможностей вклада. С технической точки зрения это ограничение количества, в то время как с точки зрения принятия политических решений ничего не изменилось", - заявил Крозетто.

По словам министра обороны Италии, помощь Украине будет продолжаться до тех пор, пока это не начнет приводить к опустошению собственных оборонных запасов его страны.

В то же время он считает, что сегодня на фронте наступил стратегический тупик, в связи с чем дело идет к "политическому решению конфликта". По его мнению, ситуация в Украине якобы ухудшается, а украинским воинам сложно вернуть утраченные позиции.

"А Москве никогда не удастся завоевать нацию, на которую она напала. Мы являемся свидетелями невозможности решения конфликта на поле боя. Поэтому мы продолжаем помогать тем, кто прав, но каждый день анализируем более выгодные тактики для построения диалога, достижения мира и начала восстановления захваченной и расчлененной территории", - пояснил министр обороны Италии.

Заявления Крозетто по поводу войны в Украине

Министр обороны уже не впервые высказывает свои мысли относительно завершения войны в Украине. В частности предлагает собственные "методы" урегулирования агрессии со стороны террористов. Например: