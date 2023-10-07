ВСУ передвигают линию фронта ближе к Вербову: карты боев ISW

ВСУ продвигают линию фронта ближе к Вербову, тогда как россияне в безуспешной контратаке под Работиным потеряли личный состав и несколько позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска 6 октября провели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная и, как сообщается, продвинулись. Спикер Восточной группировки войск Украины капитан Илья Евлаш заявил, что российские войска возобновили боевые действия в направлении Купянск-Лиман.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска возобновили наступление в районе Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска), одновременно контратакируя на неопределенных участках сватовского направления фронта. Они утверждают, что российские войска ведут интенсивный обстрел трассы N26 (Шевченково-Купянск).

Один военный блоггер охарактеризовал российское наступление на Купянск как "масштабное" в удалённом сообщении. Другие "военкоры" утверждали, что русские войска продвинулись к северо-востоку от Купянска. Российский агрегатор новостей утверждал, что российские войска продвинулись вблизи Кисловки (20 км юго-восточнее Купянска) и успешно атаковали вблизи Макеевки (22 км северо-западнее Кременной) 5 октября.

6 октября российский военный блоггер заявил, что российские силы атаковали вблизи Торского (15 км к западу от Кременной) и Макеевки, но не уточнил результат. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Синьковки, Ивановки (20 км юго-восточнее Купянска) и Макеевки.

Минобороны России заявило, что 6 октября украинские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Кременной. В российском Минобороны заявили, что украинские войска безуспешно пытались отбить утраченные позиции у Ямполевки (17 км к западу от Кременной), Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной) и Кузьминого (3 км к юго-западу от Кременной) и что на прошлой неделе украинские силы совершили четыре неудачных атаки на купянском направлении.

Бои на Донбассе

Украинские войска продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении и, как сообщается, 6 октября продвинулись к югу от Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска преуспели к востоку от Андреевки (8 км к юго-западу от Бахмута).

Российские военные блоггеры утверждали, что украинская группа численностью в батальон наступала в направлении железнодорожного пути между Андреевкой и Клещиевкой (6 км юго-западнее Бахмута), но российские войска защищались от нападения.

6 октября российские войска совершили безуспешные контратаки вблизи Бахмута. Представитель Генерального штаба Украины и Восточной группы войск ВСУ капитан Илья Евлаш сообщил, что российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции к востоку от Дилиевки (15 км к юго-западу от Бахмута), к югу от Андреевки и вблизи Клещиевки.

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска контратаковали вблизи Андреевки, Клещиевки и Григорьевки (7 км северо-западнее Бахмта), но не уточнил результат этих атак. Российские источники, включая Минобороны РФ, распространили кадры, как 98-я гвардейская воздушно-десантная (ВДВ) дивизия обстреливает украинские позиции на бахмутском направлении.

Министерство обороны (МО) России утверждало, что 6 октября украинские войска нанесли ограниченные наземные удары по линии Авдеевка-Донецк. Несколько российских источников расширили кадры, на которых видно, как группа из около 17 украинских военных сдается в плен вблизи Марьинки на юго-западной окраине города Донецк.

6 октября российские войска продолжили наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк и в последнее время добились незначительного прогресса. Геолокационные кадры, опубликованные 5 октября, показывают российские позиции к югу от Авдеевки у трассы E50, которая проходит вдоль окрестностей Донецка.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно обстреливали Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска продолжали наступление в Марьинке, возобновили наступление на Красногоровку и Сиверне (оба на северо-западной окраине Донецка), а также пытались наступать на южных подступах к Авдеевке.

"Южная ось"

6 октября украинские силы продолжали ограниченные наступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области, не продвигаясь вперед. Российские источники утверждали, что российские силы отразили украинскую атаку близ Приютного (16 км юго-западнее Великой Новоселки).

Российские войска провели серию контратак в районе границы Донецко-Запорожской области 6 октября, но не достигли никаких подтвержденных или заявленных достижений. Российские источники утверждали, что российские войска контратаковали к северу и северо-востоку от Ровно (8 км к юго-западу от Великой Новоселки) и из Новомайорского (18 км к юго-востоку от Великой Новоселки).

Некоторые русские военные блоггеры охарактеризовали эти атаки как попытки русских войск перехватить инициативу в этом районе и вынудить украинские силы реагировать на русские атаки. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские атаки к северу от Приютного и вблизи Старомайорского (9 км к югу от Большой Новоселки) и Золотой Нивы (12 км к юго-востоку от Большой Новоселки).

Украинский военный наблюдатель предположил, что проблемы со связью на командном стыке между штабами 5-й общевойсковой армии (ОБС) и 36-й ООС (оба Восточного военного округа) к югу и юго-востоку от Великой Новоселки усугубляют неспособность российских войск достичь побед под время локализованы контратаки в этом районе.

Военный обозреватель отметил, что 127-й мотострелковой дивизии и 60-й мотострелковой бригаде (обе 5-й ОМСБр) поставлена задача защищать район Старомлиновки (14 км к югу от Великой Новоселки) и рубежи Новозлатополь-Старомлиновка - 18 км юго-восточнее Новомайорского).

6 октября украинские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и в последнее время незначительно продвинулись вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 5 октября, показывают, что украинские силы продвинулись к полосе деревьев к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Действующие в этом районе добровольческие батальоны "Шторм Осетия" и "Алания" утверждают, что украинские силы постепенно передвигают линию фронта ближе к Вербовому. Российские источники утверждали, что небольшие группы украинской пехоты продолжали атаковать российские позиции на линии Копани-Работино (до 5 км северо-западнее Работиного) в течение ночи с 5 на 6 октября и 6 октября.

Российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы продолжали атаки вблизи Вербового и Новопрокоповки (18 км к юго-востоку от Орехова).

Российские войска продолжали ограниченные безуспешные контратаки на западе Запорожской области 6 октября. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска атаковали украинские позиции в западном Работине.

Другой российский военный блоггер утверждал, что 291-й мотострелковый полк (42-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) в течение последних трех дней периодически контратакует во время обороны от мощных украинских атак на линии Копани-Работино. Российский агрегатор новостей утверждал, что 5 октября российские войска совершили контрудар со стороны Вербового.

Российские войска, вероятно, временно возобновили, а впоследствии потеряли подтактическую инициативу на украинском фланге вблизи Работиного во время серии контратак за последние несколько недель. Украинский военный обозреватель сообщил, что подразделения ВДВ России атаковали украинские позиции на направлениях Копани-Работино и Новофедоровка-Малая Токмачка (9-18 км к юго-востоку от Орехова), неудачно пытаясь ослабить давление на российские силы вблизи Новопрокоповки.

Военный обозреватель заявил, что российский 104-й полк ВДВ (76-я дивизия ВДВ) не смог дойти до окрестностей Работиного и даже потерял несколько позиций у Копани, а 108-й полк ВДВ (7-я дивизия ВДВ) пытался убить клин по Т0803, но не удалось и пришлось отойти.

Этот отчет согласуется с недавними оценками ISW о том, что определенные российские подразделения, в том числе элементы 7-й дивизии ВДВ, 76-й дивизии ВДВ и 58-й CAA, последовательно контратаковали в западной Запорожской области себе в ущерб. Хотя эти российские атаки не захватили территорию, степень (или отсутствие) их разрушительного влияния на украинские наступательные операции неясна.

Российские источники продолжают обсуждать активность Украины в дельте Днепра в Херсонском военном блогере утверждал, что украинские силы удерживают позиции на узком участке восточного берега Херсонской области возле Антоновского моста, а также на Казацком острове (к северо-западу от Новой Каховаки).

Российские военные блоггеры выражали постоянную обеспокоенность тем, что ограниченные украинские рейды через реку указывают на то, что украинские силы готовятся к более широкому наступлению. Минобороны России утверждает, что на прошлой неделе украинские войска безуспешно пытались захватить плацдармы на островах дельты Днепра.

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