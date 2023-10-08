Из-за обстрела Херсонской области пострадал ребенок
Российские военные обстреляли поселок Киндыйка Херсонской области, в результате чего 11-летняя девочка получила ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Он отметил, что у девочки многочисленные повреждения. В частности, взрывная и черепно-мозговая травмы, ушиб головного мозга, открытый перелом левой плечевой кости и множественные осколочные ранения грудной клетки и шеи. Сейчас она в коме.
По его словам, ранее из-за обстрела поселка пострадали три пожилые женщины. Огонь россиян пришелся по территории вблизи церкви.
Всего с начала суток в Херсонской области ранения разной степени получили 16 человек. Среди них - 9-месячный ребенок.
Обстрелы Херсонской области
После того, как украинские военные освободили правый берег Херсонской области, оккупанты ежедневно обстреливают регион. Они используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.
Только сегодня россияне уже атаковали Херсон и Берислав. Из-за обстрела областного центра пострадали три человека, а Берислава - один человек.
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