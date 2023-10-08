Из-за обстрела Херсонской области пострадал ребенок

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

Он отметил, что у девочки многочисленные повреждения. В частности, взрывная и черепно-мозговая травмы, ушиб головного мозга, открытый перелом левой плечевой кости и множественные осколочные ранения грудной клетки и шеи. Сейчас она в коме.

По его словам, ранее из-за обстрела поселка пострадали три пожилые женщины. Огонь россиян пришелся по территории вблизи церкви.

Всего с начала суток в Херсонской области ранения разной степени получили 16 человек. Среди них - 9-месячный ребенок.

Обстрелы Херсонской области

После того, как украинские военные освободили правый берег Херсонской области, оккупанты ежедневно обстреливают регион. Они используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Только сегодня россияне уже атаковали Херсон и Берислав. Из-за обстрела областного центра пострадали три человека, а Берислава - один человек.

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