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Эксперты ООН побывали в селе Гроза После ракетной атаки россиян

Суббота 07 октября 2023 02:37
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Эксперты ООН побывали в селе Гроза После ракетной атаки россиян Фото: село Гроза (t me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталья Кава

Группа экспертов ООН побывала в селе Гроза Харьковской области, где из-за ракетного удара россиян погибли более 50 человек.

Об этом заявила координатор по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

"Это варварские последствия этой войны, когда 20% жителей общины могут быть уничтожены в считанные секунды", - заявила она.

Дениз Браун возглавила межведомственную миссию ООН, посетив сообщество и доставив срочно необходимые медикаменты и строительные материалы.

Эксперты ООН в Грозе пообщались с жителями и пострадавшими и собрали больше информации об обстреле населенного пункта

Удар по Грозе

5 октября, российские террористы ударили по селу Гроза Харьковской области. Враг попал "Искандером" в кафе и магазин. В заведении на момент удара происходили поминки за павшим воином.

Удар стал самым массированным по количеству погибших в Харьковской области с начала полномасштабной войны.

В Воздушных силах предполагают, что россияне ударили по селу Гроза из Воронежской области. С начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.

Согласно последним данным, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате удара террористов по Грозе погибли 52 человека. Одна из пострадавших скончалась в медучреждении.

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