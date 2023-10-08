Украинские военные FPV-дроном уничтожили наблюдательный пункт и оккупанта (видео)
Военные вооруженных сил Украины с помощью FPV-дрона уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ОК Север.
Украинские военные провели командную работу и с помощью дрона ликвидировали группу оккупантов.
"Пилот квадрокоптера обнаружил наблюдательный пункт врага. Пилот FPV уничтожил и часового, и наблюдательный пункт", - сообщили в командовании.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, украинские военные продолжают контрнаступление с начала лета. Им удалось деоккупировать ряд населенных пунктов как в Запорожской, так и Донецкой области.
В отдельных направлениях на востоке и юге бойцы ВСУ сумели пробить первую линию обороны врага.
На днях стало известно, что наши военные продвинулись у села Раоботино Запорожской области.
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