Украинские военные FPV-дроном уничтожили наблюдательный пункт и оккупанта (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ОК Север.

Украинские военные провели командную работу и с помощью дрона ликвидировали группу оккупантов.

"Пилот квадрокоптера обнаружил наблюдательный пункт врага. Пилот FPV уничтожил и часового, и наблюдательный пункт", - сообщили в командовании.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные продолжают контрнаступление с начала лета. Им удалось деоккупировать ряд населенных пунктов как в Запорожской, так и Донецкой области.

В отдельных направлениях на востоке и юге бойцы ВСУ сумели пробить первую линию обороны врага.

На днях стало известно, что наши военные продвинулись у села Раоботино Запорожской области.

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