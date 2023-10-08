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Украинские военные FPV-дроном уничтожили наблюдательный пункт и оккупанта (видео)

Украина, Воскресенье 08 октября 2023 21:59
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Украинские военные FPV-дроном уничтожили наблюдательный пункт и оккупанта (видео) Фото: ВСУ ликвидировали группу оккупантов (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Военные вооруженных сил Украины с помощью FPV-дрона уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ОК Север.

Украинские военные провели командную работу и с помощью дрона ликвидировали группу оккупантов.

"Пилот квадрокоптера обнаружил наблюдательный пункт врага. Пилот FPV уничтожил и часового, и наблюдательный пункт", - сообщили в командовании.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные продолжают контрнаступление с начала лета. Им удалось деоккупировать ряд населенных пунктов как в Запорожской, так и Донецкой области.

В отдельных направлениях на востоке и юге бойцы ВСУ сумели пробить первую линию обороны врага.

На днях стало известно, что наши военные продвинулись у села Раоботино Запорожской области.

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