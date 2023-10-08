ua en ru
Вс, 08 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты снова обстреляли Харьковскую область: есть жертва

Харьковская область, Воскресенье 08 октября 2023 21:25
UA EN RU
Оккупанты снова обстреляли Харьковскую область: есть жертва Фото: россияне обстреляли Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные в очередной раз атаковали территории Харьковской области. Сегодня, 8 октября, в результате обстрела погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

"К сожалению, из-за террористических атак россиян снова погибают гражданские жители Харьковской области", - подчеркнул Синегубов.

По его данным, в результате вражеских обстрелов города Волчанск Чугуевского района погибла 65-летняя женщина.

Ситуация в Харьковской области

Российские террористы почти каждый день наносят удары по региону. Чаще всего под огонь попадают пограничные населенные пункты или находящиеся вблизи линии фронта.

В воскресенье, 1 октября, враг ударил по Харькову ракетами С-300. Были зафиксированы удары трех ракет в Холодногорском районе города. Под ударом врага также оказалось гражданское предприятие. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Удар по Грозе

В пятницу, 6 октября, российские террористы ударили по селу Гроза Харьковской области. Баллистические ракеты "Искандер" попали в кафе и магазин. На момент атаки в кафе происходили поминки за павшим военным.

Среди жертв атаки - 8-летний мальчик. Этот удар стал самым массированным по числу погибших в Харьковской области с начала полномасштабной войны.

В Воздушных силах предположили, что россияне ударили по селу Гроза из Воронежской области. С начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.

Прокуратура Харьковской области показала, как выглядит место удара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Война России против Украины
NEWS
Нападение ХАМАС стало самым большим провалом израильской разведки за 50 лет, - Bloomberg
Нападение ХАМАС стало самым большим провалом израильской разведки за 50 лет, - Bloomberg
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины