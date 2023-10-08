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Военно-политический кабинет Израиля поддержал объявление войны

Воскресенье 08 октября 2023 14:19
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Военно-политический кабинет Израиля поддержал объявление войны Фото: Военно-политический кабинет Израиля поддержал объявление войны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Военно-политический кабинет Израиля поддержал введение пункта 40 Алеф. Это означает официальное объявление войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Политико-безопасный кабинет вчера вечером утвердил военное положение и, соответственно, проведение значительных боевых действий. Это согласно статье 40 Основного Закона о Правительстве. Война, навязанная Государству Израиль из-за смертоносного террористического нападения из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 06:00", - пишет пресс-служба.

Как отмечает израильская государственная телерадиокомпания, активация пункта позволит:

  • правительству отдать приказ "об осуществлении значительных военных действий, которые могут с высокой степенью вероятности привести к войне";
  • изменить размеры компенсационных выплат, которые государство будет выплачивать жертвам;

"В то же время завтра утром комитет Кнессета по иностранным делам и безопасности проведет специальные слушания с целью одобрения мобилизации резерва", - отмечает телерадиокомпания.

В частности министры утвердили чрезвычайные правила, которые позволяют проводить слушания в судах без присутствия задержанных. Это решение было принято из-за сложностей с транспортировкой пленных и полицейскими кадрами.

"На фоне войны на юге подразделение Маган, обеспечивающее охрану министров и возглавляющее Шин-Бет, сегодня издало директиву министрам не приближаться к арабским поселениям и избегать поездок по "проблемным маршрутам". Кроме того, следует избегать поездок по проблемным маршрутам, таким как Вади Ара и Вади Милк", - добавляет пресс-служба.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Вчера, 7 октября, ХАМАС атаковал Израиль. После масштабного ракетного обстрела страны, боевики проникли на территорию Сдерота - небольшого города в Южном округе.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Все подробности ХАМАСа на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина. Реакцию Украины и мира на события в Израиле можно узнать по ссылке.

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