Байден намерен просить Конгресс о крупнейшем пакете помощи Украине на 100 млрд долларов, - СМИ

Американский президент Джо Байден собирается просить у Конгресса о самом большом пакете военной и гуманитарной помощи Украине в размере 100 млрд долларов. Его должно хватить примерно на 2 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, президент США хочет решить проблему до следующих выборов, поскольку скептики-республиканцы продолжают создавать проблемы

The Telegraph сообщает, что Белый дом разрабатывает планы обращения к Конгрессу с просьбой выделить самый большой пакет финансирования оружия и гуманитарной помощи на фоне опасения, что продолжающиеся споры о расходах могут нанести вред президенту на выборах в следующем году. Размер пакета, по словам американских чиновников, может достигать 100 млрд долларов.

"Идею "большого пакета" решительно поддерживают многие в администрации. Сторонники Украины хотят, чтобы это был однозначный большой законопроект, а потом не иметь дело с ним до следующих выборов", - заявил источник The Telegraph.

Заметим, что выборы президента в США должны состояться в следующем году.

Споры в Конгрессе США

Напомним, Конгресс США не внес новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете. Этот вопрос хотят рассмотреть раздельно.

Кроме того, Палата представителей отправила в отставку спикера Кевина Маккарти, поддерживавшего военную помощь Украине.

На фоне этого Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах с поставкой оружия в Украину. По данным издания Politico, у Байдена ищут альтернативные пути финансирования помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.