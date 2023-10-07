Россия ночью атаковала Одесскую область ракетами "Оникс". Есть попадания в пансионат и порт
В ночь на 7 октября Россия нанесла удар по Одесской области сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа Оникс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.
По предварительным данным, ракеты были выпущены из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.
В результате острия зафиксировано попадание в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры. Обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что четыре человека получили ранения от обломков стекла. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.
Атака дронов на Одесскую область 6 октября
Российская армия в ночь на 6 октября атаковала дронами-камикадзе Одесскую область. В результате атаки повреждено зернохранилище и грузовик.
Как отметили в ОВА, воздушная тревога в Одесской области длилась три с половиной часа. Над регионом сбили три беспилотника врага. Однако тоже есть попадание.
Россияне ударили по приграничной и припортовой инфраструктуре Измаильского района. В результате атаки повреждено зернохранилище, вспыхнули 9 грузовиков. Пожар уже был потушен. Обошлось без пострадавших.
Кроме того, из-за атак в Измаильском районе приостановили работу паромной переправы.
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