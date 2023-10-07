Россия ночью атаковала Одесскую область ракетами "Оникс". Есть попадания в пансионат и порт

В ночь на 7 октября Россия нанесла удар по Одесской области сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа Оникс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.

По предварительным данным, ракеты были выпущены из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.

В результате острия зафиксировано попадание в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры. Обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что четыре человека получили ранения от обломков стекла. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

Фото: атака на Одесскую область (t.me/SJTF_Odes)

Атака дронов на Одесскую область 6 октября

Российская армия в ночь на 6 октября атаковала дронами-камикадзе Одесскую область. В результате атаки повреждено зернохранилище и грузовик.

Как отметили в ОВА, воздушная тревога в Одесской области длилась три с половиной часа. Над регионом сбили три беспилотника врага. Однако тоже есть попадание.

Россияне ударили по приграничной и припортовой инфраструктуре Измаильского района. В результате атаки повреждено зернохранилище, вспыхнули 9 грузовиков. Пожар уже был потушен. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, из-за атак в Измаильском районе приостановили работу паромной переправы.

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