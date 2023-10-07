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В Москве заявили о сбитии беспилотников. В столице РФ задерживаются вылеты самолетов

Суббота 07 октября 2023 05:25
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В Москве заявили о сбитии беспилотников. В столице РФ задерживаются вылеты самолетов Иллюстративное фото: в Москве заявили о сбитии беспилотников (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские силы ПВО якобы отразили атаку летевшего на Москву беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российские пропагандистские Telegram-каналы.

Ночью субботы, 7 октября, российская ПВО якобы сбила беспилотник в Истринском городском округе отбита атака летевшего на Москву беспилотника.

Предварительно на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Кроме того, в российской столице объявлен план "Ковёр" - аэропорты Внуково и Шереметьево временно не работают, соответствующая информация появилась на онлайн-табло.

Перенесено по меньшей мере девять рейсов, еще два отменены. Кроме того, восемь самолетов сейчас задерживают свой вылет в Домодедово и Шереметьево.

Удары дронов по Москве

Напомним, в российской столице довольно часто рассказывают о так называемых "атаки беспилотников". При этом в украинской разведке уже предупредили жителей Москвы, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.

Одна из самых больших атак была в ночь на 30 июля, когда неизвестные беспилотники ударили в деловой центр российской столицы - "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", где расположены офисы Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи РФ.

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