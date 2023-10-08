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Россияне активно ищут украинское подполье в Луганской области, - ЦНС

Луганская область, Воскресенье 08 октября 2023 18:33
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Россияне активно ищут украинское подполье в Луганской области, - ЦНС Фото: российские оккупанты разыскивают украинское подполье на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На оккупированной территории Луганской области оккупационный режим продолжает оказывать давление на население оккупированного региона, которое имеет проявления нелояльности к российско-оккупационным войскам и администрации противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По информации украинского Движения сопротивления, основное внимание уделяется жителям, которые раньше проходили службу в рядах Вооруженных сил Украины или были активными волонтерами во время проведения АТО и ООС.

Оккупационная "администрация" боится деятельности украинского подполья, в связи с этим усиливается контрразведывательный режим в оккупированном регионе.

"Однако, Движение сопротивления имеет широкую сеть на оккупированных территориях Луганской области и готово к выполнению задач по назначению", - отметили в центре.

Ситуация в Луганской области

Отметим, что, несмотря на длительную оккупацию в захваченной части Луганской области, продолжают действовать партизаны, которые помогают нашим военным. Местные жители также помогают украинским бойцам выявлять важные цели для нанесения ударов по вражеским объектам, живой силе и технике.

В регионе партизаны проводят диверсии. Например, в мае в результате взрыва в Луганске получил ранение так называемый "и.о. главы МВД" "ЛНРовцев" Игорь Корнет. А перед этим в Луганской области взорвали железнодорожные пути, по которым россияне перевозили технику.

Недавно в Центре национального сопротивления сообщали, что в Луганской области оккупанты усилили репрессии и пытаются найти представителей Сил сопротивления и украинского подполья.

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