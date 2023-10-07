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В Новой Каховке подорвали главу местного отделения "Единой России"

Суббота 07 октября 2023 12:48
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В Новой Каховке подорвали главу местного отделения "Единой России" Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Новой Каховке подорвали автомобиль, в котором находился исполнительный секретарь местного отделения "Единой России" Владимир Малов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.

Подрыв произошел сегодня в 9:30. В машине был Владимир Малов, который является исполнительным секретарем местного отделения "Единой России", - пишет Назаров.

Малов был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Не первый взрыв

В конце августа во временно оккупированной Новой Каховке также подорвали предвыборный региональный штаб "Единой России". Позже о своей причастности к работе подтвердило партизанское движение "Атеш". Согласно их данным удалось уничтожить трех российских военных, которые отвечали за охрану объекта. В частности сгорела вся документация, ее оккупанты завезли до так называемых "выборов".

Также еще один штаб "Единой России" был подорван в начале сентября прошлого года во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

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