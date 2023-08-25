ГУР провело операцию в Крыму, а США ввели новые санкции против РФ: новости за 24 августа

Вчера, 24 августа 2023 года, бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины провели спецоперацию в Крыму. А Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России.

Война России против Украины: последние новости

В Крыму развесили флаг Украины. Разведка показала видео спецоперации на полуострове

В ходе спецоперации украинские разведчики высадились на территории Крыма и вывесили флаг Украины.

Вчера ночью в Крыму состоялась операция ГУР при поддержке ВМС. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Еленовка и Маяк.

"Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. В результате, противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника. Также в украинском Крыму снова взвился государственный флаг", - сказано в сообщении.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские разведчики провели спецоперацию в Крыму. Однако говорить об освобождении полуострова пока рано.

США ввели новые санкции против России: под ограничение попал лагерь "Артек"

Соединенные Штаты Америки вчера, 24 августа, ввели новые ограничения против России. Под санкции оказались 11 физических лиц и детский лагерь "Артек".

Кто попал под ограничение

Агеева Ирина Анатольевна - Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области;

Чалаев Замид Алиевич - российский военный деятель, командир Полка полиции специального назначения МВД по Чеченской Республике;

Черкасова Ирина Александровна - Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области РФ;

Федоренко Константин Альбертович - Директор Федерального государственного бюджетного учебного заведения Международный детский центр "Артек";

Кадырова Аймани Несеевна - мать главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова;

Хучиев Муслим Магомедович - председатель правительства Чеченской Республики;

Коваленко Владимир Владиславович - начальник штаба "Юнармии" в Севастополе;

Нечаев Владимир Дмитриевич - "ректор" Севастопольского государственного университета;

Пятых Галина Анатольевна - Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области;

Шапурова Елена Александровна - так называемая "министр Министерства образования и науки Запорожской области";

Мансур Мусаевич Солтаев - Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике.

Также США ввели санкции против Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек". Под ограничения также попал общественный фонд имени Ахмата Кадырова.

Падение самолета Пригожина: Пентагон считает версию с ПВО неточной

США считают, что версия сбития самолета основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина системой противовоздушной обороны является неточной.

Пресс-секретарь Пентагона США Пэт Райдер прокомментировал данные о том, что самолет Пригожина был сбит ракетами класса "земля-воздух".

"Мы считаем эту информацию неточной", - заявил Райдер.

По словам спикера Пентагона, США все еще продолжают оценивать ситуацию и дополнительной информации о причинах авиакатастрофы пока нет.

"Очевидно, что мы знаем, что у группы "Вагнера" много щупалец, некоторые из них военные, некоторые криминальные в Африке. Я не думаю, что кто-то будет сбрасывать со счетов опасность этой группы или ее остатков", - подчеркнул бригадный генерал.

Кроме "Триумфа" в Крыму вчера были повреждены три российских С-300 в Херсонской области, - Гуменюк

В среду был уничтожен не только российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" в Крыму. Еще три вражеских пусковых установки С-300 были уничтожены или повреждены в Херсонской области.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что комплекс С-400 - это мощное средство противовоздушной обороны, которого теперь враг лишен. При этом это не единственное средство защиты оккупантов.

"Они (россияне - ред.) еще имеют много оружия, которое нам придется уничтожать. Поэтому сезон хлопка продолжается. Мы провозглашали его еще тогда, когда они ожидали курортный сезон. И поскольку погода позволяет, мы будем продолжать засевать хлопок", - сказала пресс-секретарь.

Гуменюк добавила, что пока рано подводить итоги, ведь впереди много работы.

Праздник свободных и сильных людей. Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Он поблагодарил каждого, кто обеспечивает нашу победу.

"Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости - независимости Украины. Это ценность для каждого из нас. И за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый. Потому что эта борьба за то, что важно каждому. Это - независимая Украина", - сказал он.

Зеленский отметил, что в большой войне нет маленьких, ненужных или неважных дел.

Он поблагодарил воинов, ставших на защиту Украины, а также семьи, которые воспитали в своих детях любовь к Украине и отвагу защищать ее.

Ракеты для ЗРК Patriot и не только. Германия передала Украине новый пакет помощи

Германия вчера, 24 августа, отчиталась о передаче Украине нового пакета военной помощи. Среди прочего в него вошли ракеты для ЗРК Patriot.

В новый пакет помощи вошли:

10 систем обнаружения дронов;

Ракеты для ЗРК Patriot;

40 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;

16 грузовиков Zetros;

510 000 патронов к огнестрельному оружию.

Германия также сообщила, что запланировала в будущем передать Украине:

90 систем обнаружения дронов;

42 грузовика Zetros;

31 миллион патронов к огнестрельному оружию.

В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.

Зеленский подтвердил, что Норвегия согласилась передать Украину F-16

Норвегия пообещала предоставить Украину истребители F-16. Точное количество пока неизвестно.

"У нас три страны, которые согласились передать Украине после тренировки F-16 - Дания, Нидерланды, Норвегия. Мы очень благодарны этим трем государствам", - рассказал президент Владимир Зеленский.

Он поблагодарил главу норвежского правительства за важное и историческое решение поставить самолеты для украинских военных.

При этом президент поблагодарил США, поскольку F-16 разработали именно там.

Удар по Днепру в январе 2023 года. СБУ выяснила имена всех причастных военных РФ

Служба Безопасности Украины выяснила имена всех военнослужащих полка, уничтожившего здание в Днепре в январе 2023 года.

По словам заместителя главы СБУ Сергея Наумюка, удалось идентифицировать имена военнослужащих 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ.

"Установить удалось командира, начальника штаба, штурманов и даже инженера. Командиру полка Олегу Тимошину уже объявлено подозрение", - сказал Наумюк.

Он отметил, что почти всем россиянам из списка грозит пожизненное заключение.

Залужный сказал США, что Украина на пороге прорыва фронта, - WSJ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал официальным представителям США, что украинские силы находятся на пороге прорыва.

Как пишет издание, официальные лица США и Украины в течение нескольких недель вели интенсивные дебаты относительно стратегии и тактики контрнаступления ВСУ. В частности американцы призвали украинцев сосредоточить свои силы, чтобы попытаться прорвать оборону России и выйти к Азовскому морю.

В США считают, что объем военной техники, которая была передана Украине, достаточен для контрнаступления и вряд ли останется на том же уровне в 2024 году.

Как рассказал неназванный американский чиновник, во время одного из разговоров с американцами Залужный ответил: "Вы не понимаете природу этого конфликта". В то же время он заявил, что сейчас украинские войска находятся на пороге прорыва, однако не уточнил детали.

Без осадков, на юге температура прогреется до +32: погода на сегодня

Сегодня, 25 августа, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. На юге, в Прикарпатье и Закарпатье воздух прогреется до +32 градусов.

"Облачно. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17, на побережье морей до 22; днем 23-28, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 27-32", - пишет Украинский гидрометеорологический центр.

Температура: