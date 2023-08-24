Без осадков, на юге температура прогреется до +32: погода на завтра

Завтра, 25 августа, в Украине ожидается переменная облачность, впрочем, без осадков. На юге, на Прикарпатье и Закарпатье воздух прогреется до +32 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17, на побережье морей до 22; днем 23-28, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 27-32", - пишет пресс-служба. Температура: на западе будет колебаться от +12 до +15 ночью и от +26 до +28 днем;

на севере будет колебаться от +12 до +14 ночью и от +25 до +28 днем;

на юге будет колебаться от +16 до +21 ночью и от +28 до +32 днем;

на востоке будет колебаться от +13 до +16 ночью и от +24 до +29 днем. Фото: прогноз погоды на 25 августа (facebook.com/UkrHMC) Погода в Киеве и области "Облачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба. Температура в области ночью +12 - +17, днем +23 - +28, а в Киеве - ночью +14 - +16, днем +26 - +28. "Обратите внимание, 25-27 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности ", – добавляет пресс-служба.