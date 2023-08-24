Зеленский о спецоперации ГУР: говорить об освобождении Крыма рано

Украинские разведчики провели спецоперацию в Крыму. Однако говорить об освобождении полуострова пока рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с лидером Португалии.

Зеленский прокомментировал спецоперацию Главного управления разведки Минобороны и ВМС Украины, в ходе которой в Крыму был вывешен украинский флаг.

"Слишком рано говорить об освобождении Крыма. Это первое. Второе - подробный доклад будет у меня от генерала Буданова. Третье - да, это наши ребята. Четвертое - жертв нет с нашей стороны. Это хорошая новость. По крайней мере, это то, что я мог по телефону обсудить с руководителем ГУР Минобороны", - сказал президент.

Что этому предшествовало

Главное управление разведки Минобороны в День Независимости Украины при поддержке Военно-морских сил провело спецоперацию в Крыму. Разведчики на плавсредствах добрались до мыса Тарханкут и высадились на берег. В районе населенных пунктов Оленевка и Маяк спецподразделения вывесили флаг Украины.

После этого разведчики покинули оккупированный полуостров, не понеся потери.

Представители ГУР в комментарии РБК-Украина отметили, что сегодняшняя вылазка носила характер рейда. Она показала, что Крым в зоне досягаемости для проведения операций нашими бойцами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.