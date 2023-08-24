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Компания Baykar бесплатно передала украинским разведчикам еще один "Байрактар"

Четверг 24 августа 2023 12:27
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Компания Baykar бесплатно передала украинским разведчикам еще один "Байрактар" Фото: беспилотник Bayraktar ТВ2 (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Турецкая компания Baykar Makina ко Дню Независимости бесплатно передала украинским разведчикам ударный беспилотник Bayraktar ТВ2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Компания Baykar Makina своеобразно поздравила Украину с Днем Независимости. 24 августа украинская разведка получила в подарок от производителя знаменитых дронов ударный БПЛА Bayraktar TB2", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что это не первый подарок подобный от компании. В частности, 25 января Baykar Makina также передала ГУР два беспилотника Bayraktar TB2.

"Поэтому выражаем искреннюю благодарность нашим друзьям и партнерам, которые продолжают помогать Украине в эти непростые времена. Лучший подарок к празднику - новое оружие, которое поможет уничтожать врага и отстаивать нашу свободу и независимость", - добавили в ГУР.

Строительство завода Baykar в Украине

19 июля 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о подготовке соглашения с Турцией, которое позволит начать строительство завода беспилотников Bayraktar на территории нашей страны.

Уже в августе компания Baykar Makina заявила о регистрации в Украине, а также о приобретении участка для строительства будущего завода.

В октябре 2022 года Baykar отметила, что завершит строительство завода в Украине в течение двух лет.

А в июне компания Baykar получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.

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