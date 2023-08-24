В оккупированном Токмаке вспыхнул сильный пожар после "прилетов" (видео)

В оккупированном Токмаке Запорожской области сегодня, 24 августа, прогремела серия взрывов. После этого вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мелитопольского городского голову Ивана Федорова .

"Горячо во временно оккупированном Токмаке", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть пожар, а позже человек, который снимал видео, попал под обстрел.

Не понятно, что именно горит в Токмаке, мэр Мелитополя тоже не приводит никаких подробностей.

Ситуация в Токмаке

Токмак Запорожской области с марта прошлого года находится под российской оккупацией.

Как рассказывала заместитель министра обороны Анна Маляр, недавно российские кафиры, угрожая огнестрельным оружием, отобрали у местных предпринимателей нежилые помещения, которые они используют для размещения задержанных.

Вчера сообщалось, что в районе Токмака Запорожской области, по словам очевидцев, прогремели три мощных взрыва.