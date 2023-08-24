В оккупированном Токмаке вспыхнул сильный пожар после "прилетов" (видео)
В оккупированном Токмаке Запорожской области сегодня, 24 августа, прогремела серия взрывов. После этого вспыхнул сильный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мелитопольского городского голову Ивана Федорова.
"Горячо во временно оккупированном Токмаке", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть пожар, а позже человек, который снимал видео, попал под обстрел.
Не понятно, что именно горит в Токмаке, мэр Мелитополя тоже не приводит никаких подробностей.
Ситуация в Токмаке
Токмак Запорожской области с марта прошлого года находится под российской оккупацией.
Как рассказывала заместитель министра обороны Анна Маляр, недавно российские кафиры, угрожая огнестрельным оружием, отобрали у местных предпринимателей нежилые помещения, которые они используют для размещения задержанных.
Вчера сообщалось, что в районе Токмака Запорожской области, по словам очевидцев, прогремели три мощных взрыва.
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