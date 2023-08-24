Ракеты для ЗРК Patriot и не только. Германия передала Украине новый пакет помощи
Германия сегодня, 24 августа, отчиталась о передаче Украине нового пакета военной помощи. Среди прочего в него вошли ракеты для ЗРК Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.
В новый пакет помощи вошли:
- 10 систем обнаружения дронов;
- 40 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
- 16 грузовиков Zetros;
- 510 000 патронов к огнестрельному оружию.
Также Германия сообщила, что запланировала в будущем передать Украине:
- 90 систем обнаружения дронов;
- 42 грузовика Zetros;
- 31 миллион патронов к огнестрельному оружию.
В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.
Некоторые поставки требуют модернизации или производства продолжаются; также проводятся учебные мероприятия.
Patriot в Украине
Отметим, что сейчас у Украины сейчас две системы ПВО Patriot. Одну ей передали США, а другую - Германия совместно с Нидерландами.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что для эффективной защиты от российских атак Украине необходимо 50 батарей Patriot.
В начале августа Германия отчиталась о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot.
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